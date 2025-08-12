Gazze'de Açlık Felaketi: 6 Ölüm Daha - Son Dakika
Gazze'de Açlık Felaketi: 6 Ölüm Daha

12.08.2025 15:38
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saat içinde 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte ikisi çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

30 yaşında bir Filistinli de hayatını kaybetti

Öte yandan Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Vessam Ebu Muhsin, yetersiz beslenme, gıda ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzun süredir yetersiz beslenmeye bağlı yaşadığı sağlık sorunları, Ebu Muhsin'in sağlığının ciddi şekilde kötüleşmesine ve çok fazla kilo kaybına yol açtı.

Yetersiz beslenme sonucu ciddi kilo kaybederek 50 kilograma kadar düşen Ebu Muhsin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine kaldırıldıktan kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Kaynak: AA

15:20
