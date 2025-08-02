Gazze'de Açlık Krizi Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki açlığın, İsrail'in BM sistemini siyasi amaçlar güden sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı" ile değiştirmesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

UNRWA Genel Komiseri, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde oluşturduğu açlık dalgasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki sıkıntıların, UNRWA'nın, 5 aydan bu yana Gazze Şeridi'ne yardım girişinin engellenmesi neticesinde büyüdüğünü ifade eden Lazzarini, "UNRWA'nın saf dışı bırakılması ve zayıflatılmasının, Gazze'ye giden yardımlarının silahlı gruplara yönlendirilmesi iddialarıyla hiçbir ilgisi yoktur; aksine, Gazze'de yaşadıkları için Filistinlilere baskı yapma ve toplu cezalandırma yönünde kasıtlı bir girişimdir." ifadesini kullandı.

Lazzarini, "Gazze'de insan eliyle oluşturulan kıtlığın, İsrail'in BM sistemini siyasi amaçlar güden sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı ile değiştirmeye yönelik kasıtlı girişimlerin bir sonucu olduğunu" kaydetti.

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 169 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.