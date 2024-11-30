Gazze'de Açlık Krizi: Felaket Uyarısı

Güncel

Gazze hükümeti, İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde açlıktan ve giderek kötüleşen durumdan dolayı "felaket" aşamasına gelindiği uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kentin açlığın ve giderek kötüleşen acıların yaşandığı felaket bir dönem içinde olduğu belirtildi.

"Filistin halkının insani düzeyde kriz aşamasına geldiği konusunda istisnasız tüm dünyaya alarm verildiğine işaret edilen açıklamada, "İşgal (İsrail) ordusu 420 gündür başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere halkımıza yönelik açlık politikasını sürdürüyor ve Gazze'ye tüm kapı ve çıkışları kapatıyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası kuruluşların başarısızlığının şaşkınlık verici olduğu kaydedilen açıklamada, Dünya Gıda Örgütü'ne (FAO) "mevcut gıda krizine son vermek ve fırınların kapılarındaki yığılma felaketini durdurmak için Gazze halkına un dağıtma" çağrısında bulunuldu.

Arap ve İslam ülkelerine de "İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkına insani durumunun kötüleşmesi konusunda ve İsrail'le işbirliği yapanlar konusunda net bir duruş sergilemeleri" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara tarihi, ahlaki, idari ve hukuki sorumluluklarına sahip çıkmaları ve soykırım suçunu durdurmak için çalışmaları çağrısı yinelendi.