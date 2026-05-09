Gazze'de Açlık ve Zorluklar

09.05.2026 14:37
İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de gıda sıkıntısı artarken, anne Ümmü Bilal çözüm arıyor.

HAN İsrail'in yaklaşık 3 yıl süren saldırıları ve sınır kapılarından yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki gıda sıkıntısı devam ederken, Filistinli anne, evine bir kap sıcak yemek götürmek için kolu kırık kızıy birlikte uzun saatler kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle gıda ve yemek sıkıntısı devam ediyor.

Ateşkes anlaşmasını her gün saldırılarıyla ihlal eden İsrail, ayrıca anlaşmada yer alan Gazze'ye her gün 600 tır yardım girişine izin verilmesi maddesini de uygulamamakta ısrar ediyor.

Filistinli kaynaklara göre, Gazze'ye giren günlük yardım tırı sayısı ateşkes anlaşmasında yer alanın çok altında.

Bu da Gazze'deki gıda krizinin daha da derinleşmesine neden oluyor ve ürün fiyatları her geçen gün daha da artıyor.

İşsizlik oranının yüzde 80'e yaklaştığı Gazze'deki aileler maddi imkanları yetersiz olması nedeniyle ihtiyaç duydukları temel gıdaları bile alamıyor.

Açlığın kol gezdiği Gazze'de yardım kuruluşları maddi imkanı olmayan ailelere sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

Bir kap yemek için güneşin altında bekliyorlar

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir yardım kuruluşu tarafından sıcak yemek dağıtılan noktada uzun kuyruklar oluşuyor.

Bir kap sıcak yemek almak isteyen Filistinliler güneşin altında uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

"Bir lokma yemeği alamıyoruz"

Han Yunus'taki yemek sırasını bekleyenlerden biri de 33 yaşındaki Filistinli anne Ümmü Bilal el-Mısri.

İsrail saldırısında evini kaybeden Filistinli kadın, 2 çocuğu ve yaşlı anne ve babasıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Han Yunus'ta annesi, babası ve 2 çocuğuyla kaldığı derme çatma çadırda AA muhabirine konuşan Ümmü Bilal, ailesine tek başına bakmaya çalıştığını söyledi.

Ümmü Bilal, anne ve babasının çeşitli hastalıkları olduğunu ve onların ilaçlarını temin etmekte zorlandığını ifade etti.

Maddi imkanları el vermediği için temel gıdaları alamadığını belirten Ümmü Bilal, "Aşevine gidiyorum, bir öğün yemek getiriyorum. Yemek satın alamıyorum, balık, yumurta satın alamıyorum, yumurta pahalı, kartonu (30 tanesi) 40 şekel (yaklaşık 14 dolar). Tavuk pahalı, sınır kapıları kapalı, biz bir lokma yemek bile satın alamıyoruz." dedi.

Filistinli anne, aşevine yemek almak için gittiği sırada, kaldıkları çadırın kızının üstüne devrildiğini ve çocuğun kolunda kırıklar oluştuğunu anlattı.

O günden sonra yemek almak için kolu kırık kızını da yanına alarak aşevine gitmeye başladığını söyleyen Ümmü Bilal, "Tasarruf etmek ve babama ve anneme yemek temin etmek için aşevine gidiyoruz. Aşevine gittim, geldiğimde çadır kızımın üzerine yıkılmıştı ve elinde iki kırık oluşmuştu. Bana yardım edecek birine ihtiyacım var, 2 çocuğum var ve onlara bakamıyorum." sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Filistinli anne, ailesinin bir öğün de olsa karınlarını doyurmak için kolu kırık kızıyla birlikte her gün aynı aşevinin yolunu tutmak ve uzun saatler kuyrukta beklemek zorunda kaldığını belirtti.

Kaynak: AA

