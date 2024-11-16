Gazze'de ağrı kesicinin dahi bulunmadığı Kemal Advan Hastanesi'nde yaralılar ölümü bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de ağrı kesicinin dahi bulunmadığı Kemal Advan Hastanesi'nde yaralılar ölümü bekliyor

İsrail ordusunun yoğun kuşatma ve saldırıları nedeniyle kaynak bulunamadığı için "felaket" durumunun yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde hasta ve yaralılar ilaç ve tıbbi müdahaleden yoksun halde ölümü bekliyor.

16.11.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun yoğun kuşatma ve saldırıları nedeniyle kaynak bulunamadığı için "felaket" durumunun yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde hasta ve yaralılar ilaç ve tıbbi müdahaleden yoksun halde ölümü bekliyor.

Bir ayı aşkın süredir kuşatma altında tutulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresi sık sık İsrail ordusu tarafından bombalanıyor.

İsrail'in tüm bu saldırı ve kısıtlamalarına karşı uluslararası toplumun sessizliği sürerken, hastanedeki hasta ve yaralılar her türlü imkandan yoksun halde hayatta kalmaya çalışıyor.

Ayağına platin takılması gerek ama hastanede ağrı kesici dahi bulunmuyor

AA muhabirine konuşan adını açıklamak istemeyen 30 yaşındaki bir Filistinli, ağır yaralı olduğunu, ayağına platin takılması gerektiğini ancak Gazze'nin kuzeyinde platin bulunmadığını söyledi.

"(Yaralandıktan sonra) Beni eşek arabasıyla hastaneye getirdiler ancak burada ne ilk yardım ne de sağlık hizmeti var." diyen Filistinli, hastanede sağlık takibi yapacak veya hizmet verecek doktorun da bulunmadığını dile getirdi.

Filistinli genç, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle ağrılarının şiddetini hafifletecek ağrı kesici dahi bulamadığını ve ıstırabının çok büyük olduğunu dile getirdi.

İsrail, Gazze'nin kuzeyine ambulans erişimini bile engelliyor

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde soykırımın başladığı günden bu yana her geçen gün durumun daha da kötüleştiğini söyledi.

"Sağlık sistemi hala felaket durumda. Biz asgari düzeyde hizmet verebiliyoruz." diyen Ebu Safiyye, genel olarak Gazze'nin kuzeyindeki ve özellikle de Kemal Advan Hastanesi'ndeki tıbbi olanakların yetersizliğine vurgu yaptı.

İsrail'in, cerrahi uzmanlık gerektiren tıbbi heyetlerin Gazze'nin kuzeyine gelmesine izin vermediğini aktaran Ebu Safiyye, hava ve topçu saldırıları nedeniyle her gün onlarca Filistinlinin öldürüldüğü tam anlamıyla bir katliamın yaşandığı bu bölgeye ambulans erişiminin de engellendiğini vurguladı.

Enkaz altından gelen "imdat" çağrıları karşısında yaşanan çaresizlik

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 Ekim'den bu yana yaşananları "çok kanlı" olarak nitelendiren Ebu Safiyye, "Burada yaşananlar, çok acı verici ve yürek parçalayıcı." dedi.

Enkaz altında kalan kadın ve çocuklardan "imdat" çağrıları aldıklarını ancak onlara herhangi bir yardım ve destek sağlayamadıklarını dile getiren Ebu Safiyye, "İmdat çağrılarının ertesi günü enkaz altından bu çağrılar gelmemeye başlıyor ve hayatta kalanların da şehit olduğunu, evlerinin mezara döndüğünü anlıyoruz." dedi.

Yanıt alamayacaklarını bildikleri halde dünyaya "yardım çağrıları göndermekten" duyulan üzüntü

Ebu Safiyye, en büyük talihsizliğin ise yanıt alamayacaklarını bildikleri halde dünyaya "yardım çağrıları göndermeye" devam etmeleri olduğunu söyledi.

"Yardım çağrılarına cevap yok. İnsanlık iddiasında bulunanların hiçbiri Gazze'nin kuzeyine uygulanan kuşatmayı kıramıyor." diyen Ebu Safiyye, yaralıların taşınması ve hayatlarının kurtarılması için Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmanın kırılması, bölgeye yardım, tıbbi malzeme ve ambulansların girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli yaralı, hastanede yiyecek bir şey bulmakta bile zorlandıklarını söyledi

Adının paylaşılmasını istemeyen Filistinli bir diğer yaralı ise yiyecek bir şey bulmakta zorlandıklarını dile getirdi

Hastanede bulanan ve hizmet vermeye çalışan gönüllülerin sağlık personeli olmadığını, böyle bir bilgilerinin de bulunmadığını kaydeden Filistinli, hastanenin içinde bulunduğu zor duruma dikkati çekti.

Söz konusu Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerin, gıda dahil her türlü yaşamsal ihtiyaçtan yoksun olduğunu vurguladı.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in neden olduğu kıtlık "korkunç" boyutta

İsrail'in 5 Ekim'den bu yana yoğun kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, gıda ve içme suyu dahil her türlü yardım girişinin engellenmesi nedeniyle büyük bir kıtlık yaşanıyor.

İsrail, son bir ayda 1800'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 100 binden fazla Filistinlinin sürüldüğü Gazze'nin kuzeyine uluslararası kuruluşların gönderdiği insani ve tıbbi yardımların girişine izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyine BM'nin erişiminin engellendiğini ve 1 aydan uzun süredir UNRWA'dan hiçbir yetkilinin bu bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine daha önce planlanan insani yardım sevkiyatlarını yine engellediğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de geçen hafta yaptığı açıklamayla, İsrail'in kuşatma ve saldırılarının yanı sıra açlık ve susuzluk nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini "felaket bölgesi" ilan etti.

İsrail ordusu, yardım girişini engellerken Gazze Şeridi'nin kuzeyinde mevcut altyapıyı, su kuyularını ve hastaneleri bilinçli şekilde hedef alarak bölgeyi yaşanmaz hale getirdi.

???????Filistinliler, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyini bombardıman, aç bırakma ve zorla yerinden etme yöntemleriyle işgal ederek burayı tampon bölge haline getirmek istediğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de ağrı kesicinin dahi bulunmadığı Kemal Advan Hastanesi'nde yaralılar ölümü bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 İzmir’de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş
19:26 CHP lideri Özel’den teğmenler için ihraç talebine sert tepki CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki
18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
15:47 Bakan Tekin’den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:56 Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü
07:48 Ukrayna’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 20:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de ağrı kesicinin dahi bulunmadığı Kemal Advan Hastanesi'nde yaralılar ölümü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.