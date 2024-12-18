Gazze'de Ateşkes Anlaşması Yakın - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes Anlaşması Yakın

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasının bu hafta sonuna kadar tamamlanmasını bekliyor.

18.12.2024 15:20
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(ANKARA) - Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat'a konuşan Hamaslı bir kaynak, " Gazze'de ateşkes anlaşması yakın" dedi.

Hamas'tan bir kaynak, Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat'a yaptığı açıklamada, "Yeni bir sorun çıkmaması halinde bu hafta sonuna kadar Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılmasının beklendiğini" söyledi. Kaynak, "çoğu konu çözüldü ve anlaşmaya çok yaklaşıldı" derken, sadece birkaç ayrıntının üzerinde tartışmanın sürdüğünü belirtti.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, "Anlaşmanın ilk aşamada ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze'den değil ama şehir merkezlerinden çekilmesini öngördüğünü" söyledi. Buna göre, İsrail birlikleri, Netzarim ve Philadelphi bölgelerinde kısmen kalmaya devam edecek. Kadın ve çocukların kuzey Gazze'ye dönmesine izin verilecek, erkekler ise daha sonra üzerinde mutabık kalınacak bir süreçle aşamalı olarak geri dönecek. Kaynak, "İlk aşamaya erkeklerin de dahil edilmesi için çaba sarf edildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü" belirtti.

Hamas ve İsrail arasında rehine takası da ateşkes anlaşmasına dahil

Hamas, 45 ila 60 gün sürecek ilk aşamada, birçoğu müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve henüz belirlenmemiş sayıda Filistinli mahkum karşılığında, yaşayan tutuklular ve cesetler de dahil olmak üzere yaklaşık 30 İsrailli rehineyi serbest bırakacak.

Anlaşma, Refah sınır kapısının kontrolünün hemen olmasa da Filistin Yönetimi'ne devredilmesini ve sürecin Mısır tarafından denetlenmesini de içeriyor. Kaynak, Hamas'ın özellikle ilk aşamada, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebinden vazgeçerek verdiği tavizleri önemli gördüğünü söyledi ancak Hamas'ın anlaşmanın ilerleyen aşamalarında, bunun için ellerindeki diğer rehineleri kast ederek, "garantileri" olduğunu vurguladı. Kalan rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların sona erdirilmesi ilk aşamada ele alınacak.

Ayrıca hem İsrail hem de Hamas, dün önemli ilerlemeler kaydedildiğini teyit etti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, geçmişteki engellerin kaldırılmasının ardından anlaşmanın "her zamankinden daha yakın" olduğunu belirtti. Hamas da bir açıklama yaparak, Doha'da devam eden ciddi ve olumlu görüşmelerle birlikte ve İsrail'in yeni koşullar eklemeyi bırakması halinde, ateşkes ve rehine takasının mümkün olduğunu bildirdi.

Hamas'a "taviz vermesi" için yoğun baskı

Arap medyasında yer alan haberlere göre, Lübnan merkezli Hizbullah'ın zayıflaması, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve ABD politikasındaki değişiklikler gibi bölgesel değişimlerle birlikte Hamas, lider kadrosunun büyük bölümünü kaybetmesinin ardından karmaşık bir durumla karşı karşıya.

Öte yandan, Hamas'a yakın diğer kaynaklar, "örgütün taviz vermesi için yoğun baskı altında olduğunu ve gecikmenin maliyetinin çok yüksek olduğunu" söylüyor.

İsrail gibi Hamas da ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay göreve başlamasından önce bir anlaşmaya varmak istiyor. İsrail merkezli The Times of Israel gazetesine konuşan bir Arap diplomat, Hamas'ın en zayıf konumunda olduğunun altını çizerek, "Ne kadar beklerlerse şartlar o kadar kötüleşecek" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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