Gazze'de Ateşkes Anlaşması Yol Haritası

NUR EBU IYŞE- Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasının, "İsrail ordusunun çekilmesi, silahsızlanma, güvenlik personelinin statüsü, uluslararası bir gücün konuşlandırılması, idari düzenlemeler ve yeniden imar sürecini kapsadığını" belirtti.

Barış Kurulu ile ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin sonraki aşamasının uygulanmasına ilişkin "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Kurul, arabulucu ülkelerle birlikte Hamas'ın ayrıntılı yol haritasını kabul etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, taslağın "tüm ilgili tarafların mutabakat sağlamasının ardından 14 gün içinde belirli bir takvime bağlı kapsamlı barış anlaşmasının uygulanması" esasına dayandığını belirtti.

Tarafların, bir sonraki aşamaya geçilmeden önce tüm askeri operasyonların tamamen durdurulmasını ve ateşkesin insani protokolü kapsamındaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini şart koştuğu aktarıldı.

Gazze'nin yönetimi Ulusal Komiteye devredilecek

Taslağa göre, geçiş döneminde tüm sivil ve güvenlik sorumlulukları Gazze Şeridi Yönetimi Ulusal Komitesine devredilecek.

Komite, mali ve idari işlerin denetimi dahil olmak üzere kamu kurumları ile kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlayacak. İç güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına ilişkin sorumluluk da Komiteye ait olacak.

Yol haritasında, yönetimde "tek otorite, tek yasa ve tek silah" ilkesinin benimsendiği belirtilirken, silah ruhsatı verme ve yasaları uygulama yetkisi Gazze Şeridi Yönetimi Ulusal Komitesine veriliyor.

Nitelikli güvenlik personelinin resmi kurumlara entegrasyonu öngörülürken, uygun görülmeyen personel için ise sivil istihdam veya emeklilik seçenekleri sunulması planlanıyor.

Silahsızlanma ve altyapının tasfiyesi

Anlaşma taslağında, "sivil barışın sağlanması, iç şiddetin sona erdirilmesi ve askeri geçit törenlerinin yasaklanması" öngörülüyor.

Taslakta ayrıca Gazze'deki ağır silahların toplanarak depolanması, tüneller ile askeri üretim tesislerinin imha edilmesi planlanıyor.

Bu süreçlerin tamamı, oluşturulacak uluslararası bir mekanizmanın gözetiminde Gazze Şeridi Yönetimi Ulusal Komitesi tarafından yürütülecek.

Taslağa göre, silahsızlanma sürecinde toplanacak silahların hiçbiri İsrail'e veya başka bir tarafa teslim edilmeyecek, envanterin tamamı Gazze Şeridi Yönetimi Ulusal Komitesinin sorumluluğunda tutulacak.

Filistinli grupların da katılımıyla yürütülecek silah envanteri çıkarma ve depolama süreci ise uluslararası bir komite tarafından denetlenecek.

Filistinli kaynaklar, silahsızlanma sürecinin İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, yeniden imar çalışmaları ve güvenilir bir Filistin Devleti'nin kurulması hedefleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kaynaklar, bu süreçte İsrail'in herhangi bir denetleyici rol üstlenmeyeceğini, Hamas'ın ise İsrail yükümlülüklerini yerine getirmedikçe hiçbir adım atmayacağı yönünde tutum sergileyeceğini belirtti.

İsrail aşamalı olarak çekilecek, uluslararası güç konuşlanacak

Taslağa göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin uygulanmasını denetlemek üzere uluslararası bir istikrar gücü konuşlandırılacak.

Söz konusu güç, insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacak ve Gazze Şeridi Yönetimi Ulusal Komitesinin görevlerini yerine getirmesine destek verecek.

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden belirli bir takvim doğrultusunda kademeli olarak çekileceğini belirtirken, bu takvimin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynaklar ayrıca, İsrail ile işbirliği yaptığı ifade edilen silahlı grupların belirli bir takvim doğrultusunda dağıtılacağını, bu grupların mensuplarının ise resmi güvenlik güçlerine entegre edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini aktardı.