Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Üç Ülkeden Destek - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Üç Ülkeden Destek

Yunanistan, Avusturya ve İsviçre, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

16.01.2025 01:16
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Yunanistan, Avusturya ve İsviçre, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan, uzun zamandır beklenen ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi yer aldı.

Bu anlaşmanın bölgede sürdürülebilir istikrarı sağlamak için bir dönüm noktası olabileceği belirtilen açıklamada, "Şimdi bu anlaşmayı yerine getirme ve esirlerin evlerine güvenle dönmesinin sağlanması, sivillerin çektiği acıların dindirilmesi ve Gazze halkına insani yardımın artırılması zamanıdır." ifadesine yer verildi.

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, X hesabı üzerinden Gazze için varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "467 korkunç günün ardından olumlu bir haber gelmesinden duyulan memnuniyet" dile getirildi.

"Geriye kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de uzun bir zamandır beklenen ateşkes, umulur ki tüm bölgede yaşanan bunca acının sonlanması için önemli bir adım olur." görüşüne yer verilen açıklamada, ateşkesin sağlanmasındaki rollerinden ötürü ABD, Mısır ve Katar'a teşekkür edildi.

İsviçre

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'deki aşamalı ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Paylaşımda, "Tarafları anlaşmayı tam olarak uygulamaya, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve kalıcı bir ateşkes yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güven içinde yaşamaları için iki devletli çözümün sağlanması gerektiği de vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Üç Ülkeden Destek - Son Dakika

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