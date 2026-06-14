Gazze'de Ateşkes Döneminde Ölümler Sürüyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaralanan bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin dün Gazze kentinin Sevre Caddesi'nde Filistinlilere açtığı ateşte yaralanan 40 yaşındaki Halil Cemil el-Mısri bugün hayatını kaybetti.

Böylece, İsrail'in ateşkese rağmen dün Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaralanan ve bugün hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 2'ye yükseldi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Gazze kent merkezindeki Seraya Kavşağı'nda dün İsrail'e ait bir insansız hava aracından (İHA) açılan ateş sonucu yaralanan 39 yaşındaki Muhammed Remzi Ebu Hasira'nın bu sabah hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.