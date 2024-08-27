Gazze'de ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı

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(ANKARA) - Kahire'de dört gün süren yüksek düzeyli toplantılarda Gazze'de ateşkes çabaları bir sonuca bağlanamadı. Beyaz Saray'ın Güvenlik Sözcüsü John Kirby, görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini yineleyerek, alt düzeyde çalışma gruplarının detayları görüşmeye devam ettiğini bildirdi.

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin yürütülen yüksek düzeyli ateşkes görüşmeleri pazar günü Kahire'de bir sonuca bağlanmadan sonlandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre; İsrail'in, Gazze-Mısır sınırında bulunan "Philadelphi koridoru" ve Gazze'nin ortasından geçen "Netzarim koridorlarında" askeri varlık bulundurma talebi, müzakerelerin sonuca bağlanması önündeki başlıca anlaşmazlık noktasını oluşturuyor.

Ancak Beyaz Saray Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Kahire görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmazlık yönündeki haberleri reddederek, müzakerelerin "yapıcı" bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Kirby, "Görüşmeler, bir sonraki mantıklı adımın daha düşük düzeyde çalışma gruplarının ince detayları ele almak üzere bir araya gelmesi olduğunu düşündürecek bir noktaya geldi" dedi. 'Çalışma grupları' arasındaki görüşmelerde tüm tarafların temsil edileceğini ve görüşmelerin birkaç gün boyunca devam etmesini beklediğini söyleyen Kirby, Beyaz Saray'ın Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk'ün de çalışma grupları arasındaki müzakereleri başlatmasının ardından Kahire'den ayrılacağını duyurdu.

Kirby, çalışma gruplarının ele alacağı konulardan birinin "örnek olarak" Hamas ve İsrail'in elinde bulunan rehinelerin takası olacağını söyledi. Kaç rehinenin değiştirileceği, rehinlerin kimliği ve serbest bırakılma takvimi gibi teknik detayların bahsi geçen gruplar tarafından yürütülen görüşmelerde ele alınması bekleniyor.

Hizbullah ve İsrail arasındaki roket saldırıları Kahire görüşmelerini etkilemedi

Kirby, ayrıca "Hafta sonu boyunca İsrail'in mükemmel bir savunmayla karşıladığı, Hizbullah'ın roket ve drone saldırıları ateşkes anlaşmasını sağlamaya çalışan ekiplerin sahadaki çalışmalarını etkilemedi" dedi.