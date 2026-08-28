Gazze'de Ateşkes Uyarısı - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes Uyarısı

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Mladenov, ateşkes yol haritasına uyulmazsa yıkıcı sonuçlar yaşanabileceğini belirtti.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, yol haritasına uyulmaması durumunda Gazze'deki ateşkesin çökebileceği ve bunun da her iki taraf için yıkıcı sonuçları olacağı uyarısı yaptı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Mladenov, ateşkesin uygulanma sürecinde yaşanan aksaklıklar ve Gazze'de konuşlandırılması planlanan uluslararası istikrar gücünde yer alacak ülkelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mladenov, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına ilişkin yol haritasına uyulmaması durumunda ateşkesin sona ereceği uyarısında bulundu.

"Halihazırda mevcut plana daha iyi bir alternatif olmadığını" savunan Mladenov, savaşa geri dönmenin hem Filistin hem İsrail tarafı için yıkıcı olacağını vurguladı.

Mladenov, yol haritasıyla ilgili yapılan taahhütlerden geri adım atılmasının, güvenlik ve insani yardımlarla ilgili düzenlemeleri olumsuz etkileyeceğini ve bölgeyi vahim sonuçlar doğuracak şiddet döngüsüne geri sürükleyebileceğini dile getirdi.

Gazze'deki uluslararası gücün konuşlandırılma mekanizmasının ve konuşlanacağı yerlerin belirlendiğini ifade eden Mladenov, Fas'la bu güce katılımı konusunda resmi olarak anlaşmaya varıldığını belirtti.

İnsani çalışmalara dair Mladenov, Gazze'nin yeniden imarı için 7 milyar dolarlık mali taahhüt aldıklarını, bunun, savaşın tahrip ettiği ve sivil altyapısı büyük zarar gören yerlerin yeniden inşasına yönelik uluslararası toplumun kararlılığını yansıttığını kaydetti.

Mladenov, Barış Kurulu'nun, Gazze'ye insani yardım girişinin artırılması konusunda İsrail tarafıyla ciddi görüşmeler yürüttüğünü de aktardı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin (Teknokrat Hükümet) en kısa zamanda görevinin başına geçmesi temennisinde bulunan Mladenov, Katar, Mısır ve Türkiye'nin, Hamas'la yapılan anlaşmanın ilerleme katetmesinde önemli rol oynadığına işaret etti.

Kaynak: AA

Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes Uyarısı - Son Dakika

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