Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri tamamlandı - Son Dakika
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Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri tamamlandı

Gazze\'de ateşkes ve esir takası müzakereleri tamamlandı

ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Hamas'tan temsilciler ile İsrail'in iç ve dış istihbarat direktörlerinin katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler sonucunda Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası konularının tamamlandığı bildirildi. İsrail heyeti Mısır'dan ülkelerine dönerken, Hamas ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmak için kalıcı bir ateşkes talebinde değişiklik olmadığını belirtti.

13.02.2024 22:55
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ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Hamas'tan temsilciler ile İsrail'in iç ve dış istihbarat direktörlerinin katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen " Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası müzakerelerinin" tamamlandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) oluşan İsrail heyeti ile Katar, Mısır ve ABD istihbarat direktörleriyle Hamas'tan yetkililerin katıldığı müzakereler tamamlandı.

Haberde, İsrailli heyetin Mısır'ın başkenti Kahire'den ülkelerine döndüğü kaydedildi.

İsrail'in çatışmalara geçici bir ara verilmesi ısrarına karşı Hamas'ın "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırdığı kalıcı ateşkes talebinde bir değişiklik olmadığı" belirtildi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Mısır, Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantı bugün gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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