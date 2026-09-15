Gazze'de ateşkese rağmen çadırlara saldırıda biri çocuk 2 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail'in Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği iki ayrı saldırıda 8 yaşındaki Emel el-Mugayyir ile bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) saldırılarda Mevasi bölgesindeki Zemmali ve Asliye ailelerine ait çadırları iki saldırıyla hedef aldığını aktardı.

İsrail'in saldırıları, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının devam eden ihlalleri kapsamında gerçekleşiyor.