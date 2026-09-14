Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamaya göre 10 Ekim 2025'ten bu yana 1372 kişi öldü, 4 bin 659 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1372 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 659 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 786'ya, yaralı sayısının 174 bin 771'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika

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