Gazze'de Bayram Namazı Enkazlar Üzerinde Kılındı - Son Dakika
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Gazze'de Bayram Namazı Enkazlar Üzerinde Kılındı

Gazze'de yüz binlerce Filistinli, İsrail saldırılarında yıkılan camilerin ve evlerin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Savaş ve acılarla dolu 9 ayın ardından Filistinliler, namaz sonrasında birbirleriyle bayramlaştı. Gazze'de durumun kötü olduğunu belirten Filistinliler, zillet içinde değil onurlu bir hayat yaşamak istediklerini ve zaferin elde edileceğini ifade etti.

16.06.2024 13:39
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Gazze'de yüz binlerce Filistinli, bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan camilerin ve evlerin enkazı üzerinde kıldı.

Gazze Şeridi'nde 9 aydır devam eden savaşa ve acılara rağmen tekbir sesleri arasında bayram namazını kılan Filistinliler, namaz sonrasında birbirleriyle bayramlaştı.

AA muhabirine konuşan 70 yaşındaki Filistinli Nizam en-Neccar, her yıl Kurban Bayramı'nda namazı açık alanlarda kılmayı ve kurbanları da yine açık alanlarda kesmeyi gelenek haline getirdiklerini ancak bu yıl savaş nedeniyle bu geleneği yerine getiremediklerini söyledi.

Bu yıl, devam eden savaş, Gazze'ye kurbanlık girişinin engellenmesi ve abluka nedeniyle sadece çok az sayıda kişinin kurban kesebildiğini aktaran Neccar, Gazze'de durumun çok kötü olduğunu, İsrail'in evlerini yıktığı için insanların çadırlarda yaşadığını ifade etti.

Neccar Gazze halkının zillet içinde değil onurlu bir hayat yaşamak istediğini, zaferin elde edileceğini ve sıkıntıların sona ereceğini belirtti.

Filistinli Zarife Aşur (55) da evlerinin İsrail tarafından yıkıldığını ve bayram namazını evlerinin önünde kıldıklarını ifade etti.

Katliam ve yıkımdan dolayı Gazze'de bayram olmadığını söyleyen Aşur, "Dünyaya, acı ve yaralara rağmen galip geleceğimizi söylüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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