Gazze'de bazı taşımacılık şirketleri sağlık personeli servisini bugün durduruyor - Son Dakika
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Gazze'de bazı taşımacılık şirketleri sağlık personeli servisini bugün durduruyor

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Gazze Sağlık Bakanlığı, bazı taşımacılık şirketlerinin sağlık personeli ulaşımını bugünden itibaren durduracağını bildirdi. Bakanlık, ödenmeyen alacaklar ve otobüs arızaları nedeniyle kritik sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki sağlık personelinin ulaşımını sağlayan taşımacılık şirketlerinin, derinleşen mali kriz ve biriken alacakları nedeniyle hizmetlerini askıya alacağı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilgili taşımacılık şirketlerinden bazılarının bugünden itibaren hizmetlerini tamamen durduracaklarına dair resmi bildirimde bulunduğu belirtildi.

Şirketlerin bu kararı, ödenmeyen alacakların yanı sıra sık sık arızalanan otobüslerin hizmet dışı kalması ve yedek parça, motor yağı ile lastik temininde yaşanan kronik sıkıntılar nedeniyle aldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, personel ulaşımında baş gösteren krizin hastaneler ve sağlık merkezlerindeki hizmet akışını sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

Ulaşım hizmetlerinin durmasının doktor, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin görev yerlerine ulaşmasını imkansız hale getireceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun özellikle kritik servisler, ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitelerinin faaliyetlerini durma noktasına getirebileceği kaydedildi.

Bakanlık, tablonun acil ve hayati sağlık hizmetlerinin sunumunu doğrudan tehlikeye attığını belirterek ilgili kurumları, uluslararası ve insani yardım örgütlerini krizin çözümü için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, taşımacılık şirketlerinin biriken alacaklarının ivedilikle ödenmesi ve ulaşım faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli lojistik ve operasyonel desteğin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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