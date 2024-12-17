İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ağır hasarlı bir binanın çökmesi sonucu 2 askerinin öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ağır hasarlı binanın çökmesi sonucu ölen askerlerden birinin binbaşı rütbesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca açıklamaya göre, olayda iki İsrail askeri de yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Bina Çöktü: 2 İsrail Askere Kayıp - Son Dakika
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