Gazze'de böbrek hastaları ölümle karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de böbrek hastaları ölümle karşı karşıya

Gazze\'de böbrek hastaları ölümle karşı karşıya
30.06.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki böbrek hastaları, İsrail ablukası nedeniyle diyaliz cihazlarının durduğunu ve sarf malzemelerinin tükendiğini belirterek her an ölüm riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'ne acil müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki böbrek hastaları, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle diyaliz cihazlarının durduğuna dikkati çekerek "Her an ölümle karşı karşıyayız." dedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde toplanan Filistinli hastalar İsrail'in sürdürdüğü abluka nedeniyle diyalize girme süreleriyle ilgili kısıtlamalara dikkati çekmek için gösteri düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütüne seslenen Filistinliler, İsrail'in ablukası nedeniyle diyaliz cihazlarında kullanılan sarf malzemelerinin tükenme aşamasına geldiği için diyalize girme sürelerinin kısıtlandığını belirtti.

Örgüte acil müdahale talebinde bulunan Filistinli hastalar, Gazze Şeridi'ne tıbbi ekipmanların girişini sağlayarak diyaliz makinelerinin çalıştırılması çağrısında bulundu.

Böbrek hastaları çok acı çekiyor

Filistinli hastalardan Vail Sukeyk, AA muhabirine sarf malzemelerinin yokluğu nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki böbrek hastalarının çok acı çektiğini söyledi.

Diyaliz cihazlarının çalıştırılmasında kullanılan temel malzemelerden biri olan sodyum bikarbonatın bulunamadığını dile getiren Sukeyk, şunları kaydetti:

"Sodyum bikarbonatın yokluğu nedeniyle diyalize girme oturumları kısıtlanıyor veya tümüyle iptal oluyor. Bu da düzenli olarak diyalize girmesi gereken böbrek hastalarının hayatını tehdit ediyor."

Filistin Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'ne seslenen Sukeyk, "Sodyum bikarbonatı temin edin yoksa tüm hastalar ölümle karşı karşıya olacak." dedi.

"Her an ölümle karşı karşıyayız"

Filistinli hastalardan Hanan Nur da diyaliz cihazlarının sarf malzemeleri olmadan çalıştırılamadığını vurgulayarak "Şifa Hastanesi de malzeme yokluğu nedeniyle haftalık diyalize girme oturumlarını 6 saat kısmak zorunda kaldı." diye konuştu.

"Her an ölümle karşı karşıyayız." diyen Nur, Dünya Sağlık Örgütüne seslenerek İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan böbrek hastalarını kurtarmaları çağrısında bulundu.

Bir diğer hasta Teysir Muhammed de Gazze Şeridi'ndeki böbrek hastalarının daha önce haftada 3 veya 4 kez diyalize girdiklerini ancak sarf malzemelerinin bulunamamasından dolayı haftada 2 kez girebildiklerini kaydetti.

İsrail ablukasının bu şekilde devam etmesi durumunda böbrek hastaları arasında ölüm vakalarının artacağını belirten Muhammed, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi talebinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde diyaliz hizmeti sunmaya devam eden 4 sağlık merkezinden biri olan Şifa Hastanesi, Gazze kentindeki tek merkez olma özelliğini taşıyor.

Gazze'deki diğer merkezler ise güneydeki Nasır Hastanesi, orta kesimdeki Aksa Şehitleri Hastanesi ve Zevayide beldesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, Diyaliz, Diyaliz, Böbrek, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de böbrek hastaları ölümle karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 15:47:43. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de böbrek hastaları ölümle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.