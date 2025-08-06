Gazze'de Bombardıman: 83 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 6 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in salı günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki bombardımanlarında ve açtığı ateşte en az 83 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin 58'inin Gazze'nin kuzeyi, orta kesimleri ve güneyinde yardım kuyruğundaki insanlar olduğunu söyledi.

Basal, Gazze'deki hastanelere İsrail saldırıları nedeniyle farklı şekillerde yaralanmış onlarca kişinin getirildiğini belirtti.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, "Kudüs Tugayları ve Nasır Tugayları'yla birlikte Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde çok sayıda İsrail askerine ve aracına yönelik havan saldırısı düzenlediklerini" bildirdi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 9.519 Filistinli hayatını kaybederken, 38.630 kişi de yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 61.020'ye, yaralı sayısı ise 150.671'e ulaştı.

Yetkililer son 24 saat içinde kaydedilen 8 yeni ölümle birlikte Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybedenlerin sayısının ise, 94'ü çocuk olmak üzere 188'e çıktığını kaydetti.

Salı günü birçok İsrail medya kuruluşu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal etme planlarını açıklayacağını duyurdu.