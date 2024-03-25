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- Gazze'de can kaybı 32 bin 333'e yükseldi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 107 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 32 bin 333'e yükseldi.

İsrail ordusunun 171 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 11 saldırıda 107 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 333'e, yaralı sayısının ise 74 bin 694'e yükseldiği belirtildi.

İsrail güçlerinden eve saldırı

İsrail güçleri, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El-Balah kentinde yer alan bir eve saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Al Ustad ailesinin evine yapılan saldırıda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda yaralananlar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybedenler cenaze namazının kılınmasının ardından toplu mezarlıklara defnedildi.