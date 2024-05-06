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- Gazze'de can kaybı 34 bin 735'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 735'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede 213 gündür sivilleri hedef alan İsrail ordusu, katliamını tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 52 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 735'e, yaralı sayısının ise 78 bin 108'e yükseldiği aktarıldı.