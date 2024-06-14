Gazze'de can kaybı 37 bin 266'ya yükseldi, BM: 'Hayatın her yerinde yıkım var' - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 37 bin 266'ya yükseldi, BM: 'Hayatın her yerinde yıkım var'

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 266'ya yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 34 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Hukuk İşleri Başkanı Philippa Greer, Gazze'deki yıkımın görüntülerini paylaşarak, 'Hayatın her yerinde içten dışa bir yıkım var' ifadelerini kullandı.

14.06.2024 16:31
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- Gazze'de can kaybı 37 bin 266'ya yükseldi

BM: "Hayatın her yerinde yıkım var"

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 266'ya yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 252 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 266'ya, yaralı sayısının ise 85 bin 102'ye yükseldiği kaydedildi.

BM Gazze'deki yıkımın görüntülerini paylaştı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Hukuk İşleri Başkanı Philippa Greer, sosyal medya hesabından Gazze'deki yıkımın görüntülerini paylaştı. Greer, "Burası dünden Gazze şehri, bir zamanlar yaşanmış bir hayatın kalıntıları. Hiçbir şey sizi buna tam olarak hazırlayamaz, özellikle de onu daha önceden biliyorsanız. Bunlar insanların evleri, en sevdikleri kafeler, parkları, okulları. Hepsi yok oldu. Bir mekanda, bir zamanda, bir kültürde hayatın her yerinde içten dışa bir yıkım var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de can kaybı 37 bin 266'ya yükseldi, BM: 'Hayatın her yerinde yıkım var' - Son Dakika

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