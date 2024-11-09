Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 552'ye Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 552'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı son 24 saatte 44 artarak 43 bin 552'ye ulaştı.

09.11.2024 14:17
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 43 bin 552'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 400 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 44 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 552'ye, yaralı sayısının da 102 bin 765'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 552'ye Yükseldi - Son Dakika

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