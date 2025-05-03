Gazze'de Can Kaybı 52 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 52 Bine Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 52.495'e, yaralı sayısı ise 118.366'ya yükseldi.

03.05.2025 13:04
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 77 artarak 52 bin 495'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 77 ölü ve 275 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 396 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 325 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 495'e, yaralıların sayısının da 118 bin 366'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 52 Bine Ulaştı - Son Dakika

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