Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 265'e Ulaştı - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 265'e Ulaştı

25.03.2026 12:53
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı artıyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 265'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 689 kişinin öldürüldüğü, 1860 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 265'e, yaralı sayısının da 171 bin 959'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 265'e Ulaştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 265'e Ulaştı - Son Dakika
