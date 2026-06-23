Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 39'a Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 39'a Yükseldi

23.06.2026 12:27
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 39'a, yaralı sayısı ise 173 bin 388'e ulaştı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 39'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri enkazdan çıkarılan, biri daha önce yaralanmış olan ve 2 yeni olmak üzere toplam 4 ölü ve 20 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1027 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 280 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 785 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 39'a, yaralı sayısının 173 bin 388'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 39'a Yükseldi - Son Dakika

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