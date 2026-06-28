Gazze'de Cenaze Arayışı Yıllar Sürecek - Son Dakika
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Gazze'de Cenaze Arayışı Yıllar Sürecek

28.06.2026 15:24
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İsrail'in saldırıları sonucu enkaz altında kaybolan 8 bin 500 cenazeye ulaşmak için ekipman yetersiz.

İsrail'in yaklaşık 3 yıldan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda enkaz altında kalan yaklaşık 8 bin 500 cenazeye ulaşma çabaları ekipman yetersizliği nedeniyle yıllar sürecek bir çıkmaza dönüştü.

İsrail ordusunun Ekim 2025'te Gazze kentinin Sabra Mahallesine düzenlediği saldırıda yerle bir olan Gabun ailesine ait evin enkazı bugün trajik bir bekleyişin sembolü haline geldi.

Sivil Savunma ekipleri evin enkazı altında kalan 8 kişinin cenazesine ulaşmak için Gazze'de çalışır durumda olan tek iş makinasıyla arama çalışmalarına devam ediyor.

Saldırıdan sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 12 yaşındaki Muhammed Riyad Gabbun, 8 aydır enkaz altında kaybolan diğer aile fertlerinin bulunmasını bekliyor.

AA muhabirine konuşan Gazzeli çocuk, "8 aydır ailemi bulmayı bekliyorum. İçimde hem umut hem de büyük bir hüzün var. Onları görmek ve kendi kabirlerine defnetmek istiyorum." dedi.

Gazze'de yakınlarını arayan ailelerin çaresiz ve acı dolu bekleyişi

Gabbun ailesinin vurulduğu 5 katlı evin sahibi Yusuf ez-Zeharne, İsrail ordusunun hiçbir uyarı olmadan vurduğu binanın içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 45 kişinin bulunduğunu söyledi.

Zeharne, saldırıda hayatını kaybeden üç oğlundan ikisinin cenazesine ulaşıldığını ancak birinin hala enkaz altında kayıp olduğunu belirtti.

"Bir baba olarak tek isteğim, oğlumun bir parçasını bile olsa bulup defnetmek." diyen Zeharne, Gazze'de kaybettikleri yakınlarının naaşını bulamayan ve defnedemeyen ailelerin acısının katlandığını ifade etti.

Zeharne, "İçimdeki acı çok büyük. Allah'tan bir çıkış ve ferahlık bekliyorum." dedi.

Tek iş makinasıyla binlerce kayıp cenaze arayışı

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze genelinde binlerce naaş ve insan kalıntısının yıkılan binaların enkazı altında kaybolduğunu belirtti.

Basal, bu ağır yüke rağmen arama faaliyetlerinin yalnızca bir adet hafriyat aracı yürütüldüğünü vurguladı.

Ağır ekipman ve iş makinelerinin ciddi şekilde yetersiz olması sebebiyle enkaz altından cenaze çıkarma çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini ifade eden Basal, "Bunun tek sebebi İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve gerekli ağır iş makineleri ile ekipmanların Gazze Şeridi'ne girişine izin vermemesi." dedi.

Mevcut koşullar altında çalışmaların büyük zorluklarla yürütüldüğünü aktaran Basal, ekiplerin hem ekipman eksikliği hem de sahadaki riskler nedeniyle ciddi engellerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

8 bin 500 civarında naaş ve kalıntı hala enkaz altında

Basal, "8 bin 500 civarında naaş ve kalıntı hala enkaz altında bulunuyor. Mevcut imkanlarla tüm kayıpları bulmak mümkün değil." diye konuştu.

Uluslararası tüm taraflara çağrıda bulunan Basal, arama-kurtarma ve cenaze çıkarma çalışmalarının sürdürülebilmesi için gerekli ağır iş makineleri, ekskavatörler ve teknik ekipmanların acilen sağlanması gerektiğini belirtti.

"Mevcut imkanlarla bu hızla devam edilirse çalışmalar yıllar sürecek. Elimizde sadece bir iş makinesi var ve bu makine her an devre dışı kalabilir." uyarısında bulunan Basal, gerekli ekipmanların sağlanması halinde enkaz altındaki cenazelerin çıkarılmasının yaklaşık 3 ay içinde tamamlanabileceğini ifade etti.

Sivil Savunma Sözcüsü Basal, iş makinelerinin eksikliği nedeniyle cenaze çıkarma çalışmalarının defalarca durmak zorunda kaldığını hatırlattı.

İsrail saldırıları boyunca Gazze'de sivil savunma kapasitesinin ciddi şekilde zarar gördüğü, geniş çaplı yıkım nedeniyle ekiplerin birçok bölgeye ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının ağır iş makineleri ve uzman ekipler olmadan yürütülmesi, süreci daha da zorlaştırıyor.

Ağır ekipman eksikliği yalnızca cenazelerin çıkarılmasını geciktirmiyor, aynı zamanda kayıp yakınlarının yıllardır süren acısını derinleştiriyor. Aileler, sevdiklerine ait bir mezar dahi bulamadan bekleyişini sürdürüyor.

Sahada görev yapan ekipler ise her müdahalede büyük risklerle karşı karşıya kalıyor.

Gazze'deki yetkililere göre, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail'in gerekli ağır iş makinelerinin bölgeye girişine izin vermesi gerekiyordu, ancak bunun sağlanmadığı ifade ediliyor.

Yetkililer, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve deniz saldırıları sonucu ortaya çıkan geniş çaplı yıkım nedeniyle oluşan enkaz miktarının yaklaşık 50 ila 68 milyon ton arasında olduğunu, bu enkazın geniş yerleşim alanlarını kapladığını belirtiyor.

Bu büyük yıkımın, İsrail saldırıları sonucunda enkaz altında kalan binlerce kişinin bulunmasını son derece zorlaştırdığı ve mevcut koşullarda çalışmaların yıllar sürebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Cenaze Arayışı Yıllar Sürecek - Son Dakika

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