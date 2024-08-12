Gazze'de cilt hastalıkları bombaların altında büyüyen çocuklar arasında yayılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de cilt hastalıkları bombaların altında büyüyen çocuklar arasında yayılıyor

İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde cilt hastalıkları temiz su sıkıntısı ve hijyen sorunlarının ortasında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinli çocuklar arasında yayılıyor.

12.08.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gazze'de cilt hastalıkları bombaların altında büyüyen çocuklar arasında yayılıyor

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde cilt hastalıkları temiz su sıkıntısı ve hijyen sorunlarının ortasında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinli çocuklar arasında yayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, bölgede temiz su ve hijyen sıkıntısı yaşamsal tehlike oluşturuyor. İsrail güçlerinin yoğun saldırıları nedeniyle çöken kanalizasyon sistemi ve sokaklarda biriken tonlarca çöp bölgede ciddi hijyen sorunlarına neden olurken, evlerini terk ederek kalabalık kamplarda yaşayan Filistinliler korkunç şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bombalar altında büyüyen Filistinli çocuklar ise hijyen sorunlarının ortasında cilt hastalıkları ile mücadele ediyor.

Özellikle çocuklar arasında yayılan hastalık hakkında konuşan bölgenin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi Sözcüsü Wissam Al Sakani, "Temizlik malzemelerinin çok az ve pahalı olması, işgalin bunların Gazze Şeridi'ne girişini engellemesiyle çocukların bağışıklığını güçlendiren sebze, meyve ve etin bulunmaması hastalıkların yayılmasına neden oluyor" dedi. Hastaneye gelen yüzlerce çocuk ve kadının vitiligo, uyuz ve diğer cilt hastalıklarıyla mücadele ettiğini belirten Al Sakani, deri hastalıklarını tedavi eden ilaçların acilen getirilmemesi durumunda Gazze halkının bir sağlık felaketiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı. Al Sakani, İsrail saldırıları nedeniyle hastanede yalnıza bir dermatoloğun kaldığını söyledi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yapılan açıklamada da, Gazze Şeridi'ndeki çocukların cilt hastalıkları, sağlıksız bir ortam ve bitmek bilmeyen düşmanlıkların ortasında zor şartlarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Cilt Hastalıkları, İsrail, Çocuk, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de cilt hastalıkları bombaların altında büyüyen çocuklar arasında yayılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 18:21:10. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de cilt hastalıkları bombaların altında büyüyen çocuklar arasında yayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement