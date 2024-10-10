Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası

Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 14 Ekim'de başlayacak çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda 500 binden fazla çocuğun aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde başlayacak aşılama kampanyasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de yarım milyondan fazla çocuğu aşılamayı hedefleyen çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu 14 Ekim'de başlayacak. Bulaşmayı durdurmak için tüm çocukların en az yüzde 90'ının iki doz aşıya ihtiyacı var." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, kampanyanın Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) ve diğer ortakların işbirliğiyle yürütüleceğini kaydetti.

Ghebreyesus, aşılamanın yapıldığı alanlarda tarafların "çatışmalara insani ara verilmesine" ilişkin taahhüdü sürdürmesini talep ettiklerini kaydederek, "Ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz. Gazze'deki çocukların hemen barışa ihtiyacı var." dedi.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve UNWRA işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İlk tur 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.