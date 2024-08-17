Gazze'de Çocuk Felci Vakası: BM Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Gazze'de Çocuk Felci Vakası: BM Ateşkes Çağrısı Yaptı

Gazze\'de Çocuk Felci Vakası: BM Ateşkes Çağrısı Yaptı

Gazze'de çocuk felci (polio) hastalığının ilk vakası tespit edildi. BM, çatışmaların hafifletilmesini ve çocukların aşılanabilmesini istedi.

17.08.2024 11:38
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(ANKARA) - Gazze'de sağlık yetkilileri bölgede yayılmasından endişe duyulan çocuk felci (polio) hastalığının ilk vakasını tespit ettiklerini duyurdu. BM, risk altındaki çocukların aşılanabilmesi için çatışmaların hafifletilmesini istedi.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilk çocuk felci vakasının 10 aylık bir bebekte tespit edildiğini aktardı. Birleşmiş Milletler'in (BM) bölgede çalışan sağlık ajansları,  daha önce Gazze'deki atık su örneklerinde polio virüsünün tespit edildiğini duyurmuş ve hastalığın yayılmasını engellemek için acil önlem çağrısı yapmıştı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuyla ilgili açıklamasında çatışma taraflarına aşı kampanyasının yürütülebilmesi için ateşkes çağrısında bulundu. Guterres, "Açık olalım: Çocuk felcini mutlak bir şekilde durduracak şey barış ve acil insani bir ateşkestir. Ancak her durumda, polio (aşı kampanyası için) çatışmaların duraklaması şarttır" dedi.

Gazze'deki 600 binden fazla çocuğun aşılanması için iki aşamalı bir aşı kampanyası öneren Guterres, bağışıklığın sağlanması için yüz 95 oranında aşılama yapılması gerektiğini ifade etti

BM sağlık ajansı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ağustos ayının başında Gazze'deki atık su örneklerinde polio virüsü (çocuk felci) tip 2'nin bir varyantı tespit edildiğini aktarmıştı. DSÖ Bölgesel Direktörü Dr. Hanan Balkhy, çocukların yüksek risk altında olduğu uyarısında bulunmuş, virüsün Gazze sınırlarını geçebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuk Felci Vakası: BM Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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