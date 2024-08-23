Gazze'de çocuk felci vakası: UNRWA aşıların ulaştırılmasını istiyor - Son Dakika
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Gazze'de çocuk felci vakası: UNRWA aşıların ulaştırılmasını istiyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının tespit edilmesi üzerine aşıların hızlı bir şekilde ulaştırılması ve tüm çocukların aşılanması gerektiği uyarısında bulundu.

23.08.2024 13:47
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ilk çocuk felci vakasının tespit edildiği Gazze Şeridi'ne bir an önce aşıların ulaştırılması ve aşılamanın etkili olabilmesi için 10 yaş altındaki tüm çocukların aşılanması gerektiği uyarısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze Şeridi'nde 25 yılın ardından ilk defa 10 aylık bir çocuğun çocuk felci virüsü nedeniyle felç geçirdiğini doğruladığına dikkati çekti.

Lazzarini, "Çocuk felci virüsü Filistinli ve İsrailli çocuklar arasında ayrım yapmayacak. İnsani arayı geciktirmek virüsün çocuklar arasında yayılma riskini artıracak. Aşıları Gazze'ye getirip soğuk bir şekilde muhafaza etmek yeterli değil. Etkili olması için, 10 yaş altındaki her çocuğun bu aşıyı alması gerekir." uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana çok sayıda çocuk hastalığına karşı aşı yapıldığına işaret eden Lazzarini, "UNRWA tıbbi ekipleri, mobil sağlık ekiplerimiz aracılığıyla aşıları kliniklerimize teslim edecek. Savaş başladığından beri bu çabalar sayesinde Gazze genelinde çocukların yüzde 80'i farklı çocuk hastalıklarına karşı aşılandı." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın son raporuna göre, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait 10 sağlık merkezi ve 79 mobil sağlık noktası faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 2 milyona ulaşırken bölge halkı, açlığın yanı sıra su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliğine rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'de ilk çocuk felci vakası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor." açıklamasında bulunmuştu.

Ebu Ramazan, virüsle bulaşan ortalama her 200 vakadan birinin çocuk felciyle aynı semptomları gösterdiğini aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de çocuk felci vakası: UNRWA aşıların ulaştırılmasını istiyor - Son Dakika

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