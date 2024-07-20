Gazze'de Çocuk Felci Virüsüne Rastlandı, Ancak Hastalık Vakası Bildirilmedi - Son Dakika
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Gazze'de Çocuk Felci Virüsüne Rastlandı, Ancak Hastalık Vakası Bildirilmedi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'den alınan çevresel örneklerde çocuk felci virüsüne rastlanmasının son derece endişe verici olduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir hastalık vakasının bildirilmemesinin sevindirici olduğunu söyledi. OCHA, Gazze'de barınma alanlarının aşırı kalabalık olması, temiz su sıkıntısı, sanitasyon ve hijyen koşullarının kötülüğü nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılmasından derin endişe duyuyor.

20.07.2024 11:54
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'den alınan çevresel örneklerde çocuk felci virüsüne rastlanmasının son derece endişe verici olduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir hastalık vakasının bildirilmemesinin sevindirici olduğunu söyledi.

OCHA, Gazze'de barınma alanlarının aşırı kalabalık olması, temiz su sıkıntısı, sanitasyon ve hijyen koşullarının kötülüğü nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılmasından derin endişe duyuyor.

BM ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) endişe verici bir gelişme olarak, Han Yunus ve Deyr el Balah'ta yapılan altı çevresel örnekte çocuk felci tip 2 varyantının tespit edildiğini bildirdi. Ancak şu ana kadar herhangi bir felç vakasına rastlanmadı" dedi.

OCHA, çocuk felcinin özellikle aşılanmamış çocuklar arasında felce ve ölüme yol açabileceğini söyledi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ, UNICEF, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze Sağlık Bakanlığı'nın, çocuk felci virüsünün yayılma kapsamını anlamak ve gerekli müdahaleleri belirlemek amacıyla risk değerlendirmeleri ve hızlı aşılama kampanyaları dahil gerekli önlemleri yürüttüğünü söyledi.

Gazze'nin sağlık sisteminin çökmesi, tıbbi malzeme sıkıntısı, nüfusun sürekli yer değiştirmesi, kötüleşen temizlik hizmetleri, düşük su kalitesi, devam eden erişim engelleri ve güvenlik eksikliğinin çocuk felci de dahil olmak üzere aşıyla önlenebilir hastalık riskini arttırdığı uyarısında bulundu.

DSÖ, Gazze'deki diğer bulaşıcı hastalıkların da arttığını ve 7 Temmuz itibarıyla, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 1 milyon akut solunum yolu enfeksiyonu vakasının kaydedildiğini bildirdi. Öte yandan yaklaşık 575.000 akut sulu ishal ve 100.000'den fazla sarılık vakası da rapor edildi. DSÖ, gerçek enfeksiyon sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuk Felci Virüsüne Rastlandı, Ancak Hastalık Vakası Bildirilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de Çocuk Felci Virüsüne Rastlandı, Ancak Hastalık Vakası Bildirilmedi - Son Dakika
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