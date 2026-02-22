Gazze'de Çocuklar İçin Çadır Sinema - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Çocuklar İçin Çadır Sinema

22.02.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli çocuklar, Gazze'de kurulan çadır sinema ile savaşın travmasından bir nebze olsun uzaklaşıyor.

Gazze kentinde yerinden edilen Filistinli çocukları iki yıl boyunca tanık oldukları soykırım ve yıkımdan kısa süreliğine de olsa uzaklaştırmak amacıyla çadır sineması kuruldu.

Reşid Meşheravi Kültür Vakfı tarafından "Küçük Kanatlar Sineması" girişimi kapsamında, Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan ve İsrail saldırılarında zarar gören Maştal Spor Kulübünün bahçesine çocukları savaş atmosferinden biraz olsun kurtarabilmek için bir çadır kurularak, basit bir projeksiyon cihazı yerleştirildi.

Eğlenceli etkinliklerden iki yıldır mahrum kalan Filistinli çocuklar dar bir alanda yere yayılarak, yüzlerine yansıyan ışıklarla çizgi filmler ve çocuk filmleri izledi; film sesleri, çocukların kahkahaları ve içten yorumlarıyla birbirine karıştı. Zorunlu göçün ağır koşulları altında yaşayan Filistinli çocuklar bu etkinlikle biraz olsun nefes aldı.

Sinema çocuklar için "güvenli bir alan ve sevinç molası"

Reşid Meşheravi Kültür Vakfı medya ve halkla ilişkiler müdürü Nehil el-Ezbeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimin İsrail saldırılarından sağ kurtulan ve en temel yaşam haklarından mahrum bırakılan Gazze'deki çocukları biraz olsun rahatlatmayı hedeflediğini belirtti.

Ezbeki, etkinliğin ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla çadırın süslemelerle donatıldığını ve çocuklar için uygun bir atmosfer oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Bu bağlamda sinemanın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını vurgulayan Ezbeki, onun zor bir gerçekliğin ortasında "güvenli bir alan ve sevinç molası" anlamına geldiğini, bunun çocuklar için bir lüks değil temel bir hak olduğunu ifade etti.

Gösterimlerin ramazan ayı boyunca ve sonrasında da devam edeceğini aktaran Ezbeki, kuzeyden güneye kamplarda düzenlenecek gezici sinema gösterimlerinin, elektrik kesintileri ve ulaşım zorlukları gibi ciddi lojistik engellere rağmen sürdürüleceğini, güneş enerjisi ya da jeneratörlerden yararlanacaklarını kaydetti.

Travmanın gölgesindeki çocuklar

Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 47'sini oluşturan çocuklar, İsrail soykırımından en ağır şekilde etkilenen kesimlerin başında geliyor.

Gazze hükümeti Medya Ofisi'nin son verilerine göre, İsrail ordusu 20 binden fazla çocuğu öldürdü, yüzlercesinin uzuv kaybı yaşamasına neden oldu ve 56 bin 348 çocuğu yetim bıraktı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) 13 Kasım 2025'te yayımladığı raporda, Gazze'deki çocukların yüzde 93'ünün savaş ve temel hizmetlerin çökmesi nedeniyle "saldırgan davranışlar" sergilediği belirtildi.

Raporda, günlük temel hizmetlerin çökmesiyle birlikte çocukların istikrar ve güvenlik duygusunun ciddi biçimde aşındığı ifade edildi.

Saldırgan davranışların yanı sıra, rapora göre çocukların yüzde 86'sı yoğun üzüntü ve içe kapanma yaşıyor, yüzde 79'u uyku bozukluklarıyla mücadele ediyor ve yüzde 69'u okula gitmeyi reddediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Sinema, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuklar İçin Çadır Sinema - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:20:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazze'de Çocuklar İçin Çadır Sinema - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.