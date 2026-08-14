Gazze'de Çocukların Umut Dolu Resimleri - Son Dakika
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Gazze'de Çocukların Umut Dolu Resimleri

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Çocuklar, Gazze'deki savaşın zorluklarını ressamlıkla ifade ediyor, umutlarını sergiliyor.

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü saldırıların en büyük mağduru çocuklar, yaşadıkları büyük travmaları sessizliğe gömmek yerine yüzlerce resme dönüştürdü. Filistinli çocuklar, yaptıkları resimlerle hem yaşanan insanlık trajedisini gözler önüne serdi hem de yarınlara dair umutlarını haykırdı.

Bu çarpıcı resimler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yer alan El-Ard et-Tayyibe Mülteci Kampı'nda açılan "Acı ve Umut… Gerçek ve Hayal" adlı sergide buluştu.

Sergideki eserlerde Ekim 2023'ten bu yana büyük acılar çeken çocukların gözünden bölgedeki yıkım, açlık, su sıkıntısı, zorla yerinden edilme ve sevdiklerini kaybetme gibi acımasız gerçekler tüm çıplaklığıyla yansıtılıyor.

Gerçekçi ve soyut anlatımların iç içe geçtiği sergi; ışık, gölge ve insan figürleriyle "acı", "umut", "gerçek" ve "hayal" olmak üzere dört temel eksen etrafında şekilleniyor.

Gazze'de "çocukların dili" resim oldu

Serginin sorumlusu ve İngilizce öğretmeni Visam Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin çocuklara yaşadıkları kabusu ifade edebilecekleri güvenli bir alan yaratma fikriyle doğduğunu dile getirdi.

Serginin mesajını "Zeytin ve kekik var oldukça Filistin de var olacak" şeklinde özetleyen Halef, Filistin davasının çocukların zihinlerinde ve kalplerinde varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Çocuklara resim yapmadan önce renkleri, gölgeyi ve ışığı kullanma, renkleri birleştirme konusunda eğitim verildiğini aktaran Halef, ardından çocukların saldırılar sırasında yaşadıkları veya gördükleri olayları resmettiğini anlattı.

Halef, çocukların fırçalarından dökülen bu resimlerde açlık, yardım kuyrukları, bir çuval un arayışı, göç yolları, yıkım ve can kayıpları gibi saldırıların bıraktığı derin izlerin yanı sıra minik yüreklerin hayallerinin ve yarım kalan hayatlarının da anlatıldığını vurguladı.

Resim, çocuklar için bir "sığınağa" dönüştü

Sergide 15 resmi bulunan Filistinli öğrenci Esma el-Hums, eserlerinde yaşadığı zorunlu göçü, çadırlardaki hayatta kalma mücadelesini, gördüğü yıkım ve ölümleri anlattığını ifade etti.

Esma, resmin kendisi için savaş sırasında yaşadığı olumsuz duyguları, biriken acıları ifade edebileceği ve içindekileri dışarı aktarabileceği bir "sığınağa" dönüştüğünü dile getirdi.

Enkaza dönen evler ve geri dönüş umudu

Yedinci sınıf öğrencisi Sedil Ebu Celal ise 10 yaşındaki kardeşinin şahit olduğu bir olaydan esinlenerek açlık ve yardım kuyruklarındaki çaresizliği resmettiğini dile getirdi.

Filistinli Sedil, serginin, İsrail saldırılarının bıraktığı "negatif enerjiyi" çocukların sanatla olumlu enerjiye dönüştürmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Sedil, resmettiği yerinden edilme sahnelerini ise başkalarından dinlediği hikayelerle değil bizzat yaşayarak kağıda döktüğünü anlattı.

Refah kentindeki evinden ailesiyle birlikte ayrılırken kalbinde hep bir gün geri dönebilme umudu taşıdığını dile getiren Sedil, ancak aylar sonra evine döndüğünde karşılaştığı manzaranın çok üzücü olduğunu vurguladı. Sedil, evinin yerinde artık yalnızca bir enkaz durduğunu söyledi.

Gazze'de 21 bin 500 çocuk öldürüldü, 58 binden fazla çocuk ise öksüz ya da yetim bırakıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre, Gazze'deki 2,1 milyon insanın yaklaşık 1,9 milyonu saldırılar, yıkım ve İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle yerinden edilmiş durumda.

Çocuklar bu tablonun en ağır bedelini ödeyen kesimlerin başında geliyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 21 bin 500 çocuk yaşamını yitirdi; UNICEF verilerine göre de 58 binden fazla çocuk anne veya babasından birini ya da her ikisini yitirdi.

UNICEF'e göre, Gazze'deki ailelerin yaklaşık yüzde 82'si yeterli ve güvenli suya erişemiyor. Ailelerin yüzde 70'ine yakını kişi başına günlük 6 litre suya dahi ulaşamazken, su ve kanalizasyon tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ı hasar gördü veya yıkıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Gazze, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Çocukların Umut Dolu Resimleri - Son Dakika

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