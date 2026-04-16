Gazze'de Çöp Krizi: Acil Önlem Çağrısı

16.04.2026 20:31
İsrail'in abluka ve işgali, Gazze'de sağlık ve çevre felaketi yaratıyor. Yetkililer acil yardım istiyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in sürdürdüğü işgal ve abluka nedeniyle toplanamayan çöplerin ciddi sağlık ve çevre krizine yol açtığını vurgulayan yetkililer, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen sınır kapılarını kapalı tutarak başta yakıt ve yedek parça olmak üzere hayati öneme sahip birçok malzemenin Gazze'ye girişine engel oluyor.

İsrail ayrıca, Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan "Sarı Hat" üzerindeki işgalini de sürdürüyor. Durum böyle olunca Gazze'deki belediyeler, bu bölgede kalan ana çöp toplama alanlarına erişim sağlayamıyor. Buna yakıt ve ekipman eksikliği de eklenince, zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırlar arasında biriken ve ciddi sağlık ve çevre sorunlarına yol açan çöplerin toplanmasında büyük sorun yaşanıyor.

Gazze'yi bekleyen sağlık ve çevre felaketi

Katı Atık Yönetimi Ortak Hizmetler Konseyi Başkanı Ahmed es-Sufi, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze'yi bekleyen sağlık ve çevre felaketine dikkati çekti.

Çöplerin sokaklarda birikmesi ve "Sarı Hat" içinde kalan ana çöp toplama alanına götürülememesi nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Sufi, şunları kaydetti:

"Savaşın üzerinden 900 günü aşkın süre geçtikten sonra bugün hala Refah'ın doğusundaki ana çöp toplama alanına ulaşamıyoruz. Bu durum, sağlık ve ekolojik sistemin çökmesi anlamına geliyor. Bu, insan sağlığını doğrudan, çevreyi ise uzun vadeli olarak tehdit eden bir durum."

Bölgenin "akciğeri" konumundaki katı atık toplama alanı kapalı

Bölgenin "akciğeri" konumundaki katı atık toplama alanının kapalı olması nedeniyle çöplerin, yerinden edilenlerin kaldığı çadırların arasında biriktiğini aktaran Sufi, bunun kemirgen ve böcek popülasyonunda artışa yol açtığını kaydetti.

Sufi, "Geçici bir krizden, temizlik hizmetlerinin verilememesinden değil, katı atık yönetim sisteminin çöküşünden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma ve ilgili kuruluşlara çağrıda bulunan Sufi, ana çöp toplama alanının yeniden açılması ve Gazze'ye yakıt, yedek parça, akü ve kemirgen ilaçlarının girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Kaynak: AA

