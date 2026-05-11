Gazze\'de enkaz altından yakınlarını çıkarmaya çalışan baba: "Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım?"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında tüm ailesini kaybeden 40 yaşındaki Mahmud Hılle, iki yılı aşkın süredir enkaz altında bulunan 24 yakınının naaşını kendi imkanlarıyla bulup çıkarmaya çalışıyor.

Hılle, İsrail'in büyük iş makinelerinin girişine izin vermemesi nedeniyle ailesine ve akrabalarına karşı son görevini yerine getirebilmek için mecburen bilek gücüne dayanıyor.

Gazze'de İsrail saldırılarının ardından enkaz altında kaldığı belirtilen 8 binden fazla cenaze, abluka ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişine izin verilmemesi nedeniyle halen çıkarılıp defnedilemiyor.

İsrail saldırısında 39 yakınını kaybetti

Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Mahmud Hılle'nin hayatı, 21 Aralık 2023'te düzenlenen İsrail saldırısıyla tamamen değişti.

Beş katlı aile apartmanına düzenlenen saldırıda 39 yakınını kaybeden Hılle, o sırada dışarıda olduğu için hayatta kaldı.

Ailesinden 24 kişi hala enkaz altında

Saldırıda eşi, üç çocuğu, anne ve babası, kardeşleri Ahmed ve Muhammed ile onların eşleri ve çocukları ile dayısını kaybeden Hılle, kardeşlerinin ailelerinin nüfustan silindiğini vurguladı.

Saldırının ardından enkazdan çıkarılan cenazelerin büyük bölümünün parçalanmış halde olduğunu belirten Hılle, bu nedenle kaç kişinin çıkarıldığını net olarak belirleyemediklerini dile getirdi.

Hılle, "Çıkardıklarımız ceset parçalarından ibaret olduğu için Sivil Savunma Müdürlüğü ve komşularla birlikte 14 kişiyi çıkardığımıza hükmettik. Ceset parçaları etrafa saçıldı. 500 metre öteden ceset topladık. Enkaz altında hala 24 cenaze var. Onları da çıkarıp rahat etmek istiyorum." dedi.

"Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım?"

Hılle, enkazın kaldırılması için Sivil Savunma Müdürlüğünden iş makinesi talep ettiklerini ancak İsrail saldırılarında ekipmanların büyük ölçüde tahrip edilmesi nedeniyle kuzey bölgelerinde kullanılabilir tek bir aracın dahi kalmadığını ifade etti.

Bu nedenle maliyetli olsa da ücretli işçiler tutarak enkazı elle kaldırmaya başladıklarını dile getiren Hılle, yaşadıkları zorluğu ise şu sözlerle anlattı:

"9 kişiyiz, dünden beri çalışıyoruz ve sadece çatının enkazını kaldırabildik. Çok yoruluyoruz ama ben artık bu azaptan kurtulmak istiyorum. İnsan, psikolojik olarak huzura ermek istiyor. Annesinin, babasının, çocuğunun, kardeşinin mezarı olsun istiyor."

Yakınlarının cenazelerinin hala enkaz altında olduğunu vurgulayan Hılle, "Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım? Kış geliyor, üzerlerine su geliyor, yaz geliyor fareler, köpekler geliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu yara ömür boyu kapanmaz"

Bir kız ve iki erkek çocuk babası olduğunu dile getiren Hılle, en küçük oğlunu henüz 40 günlükken saldırıda kaybettiğini söyledi.

Çocuklarının kemiklerine de olsa ulaşmak istediğini vurgulayan acılı baba, ruhunda açılan derin yaranın onulmazlığını şu ifadelerle anlattı:

"Yara kapanmıyor. Anasız, babasız, kardeşsiz, çoluk çocuksuz bir insanın yarası kapanır mı? Bu yara ömür boyu kapanmaz, bilakis daha da açılıyor, büyüyor."