Gazze'de enkaz altından yakınlarını çıkarmaya çalışan baba: "Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım?" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de enkaz altından yakınlarını çıkarmaya çalışan baba: "Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım?"

Gazze\'de enkaz altından yakınlarını çıkarmaya çalışan baba: "Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım?"
11.05.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"9 kişiyiz, dünden beri çalışıyoruz ve sadece çatının enkazını kaldırabildik. Enkaz altında hâlâ 24 cenaze var. İnsan annesinin, babasının, çocuğunun, kardeşinin mezarı olsun istiyor"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında tüm ailesini kaybeden 40 yaşındaki Mahmud Hılle, iki yılı aşkın süredir enkaz altında bulunan 24 yakınının naaşını kendi imkanlarıyla bulup çıkarmaya çalışıyor.

Hılle, İsrail'in büyük iş makinelerinin girişine izin vermemesi nedeniyle ailesine ve akrabalarına karşı son görevini yerine getirebilmek için mecburen bilek gücüne dayanıyor.

Gazze'de İsrail saldırılarının ardından enkaz altında kaldığı belirtilen 8 binden fazla cenaze, abluka ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişine izin verilmemesi nedeniyle halen çıkarılıp defnedilemiyor.

İsrail saldırısında 39 yakınını kaybetti

Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Mahmud Hılle'nin hayatı, 21 Aralık 2023'te düzenlenen İsrail saldırısıyla tamamen değişti.

Beş katlı aile apartmanına düzenlenen saldırıda 39 yakınını kaybeden Hılle, o sırada dışarıda olduğu için hayatta kaldı.

Ailesinden 24 kişi hala enkaz altında

Saldırıda eşi, üç çocuğu, anne ve babası, kardeşleri Ahmed ve Muhammed ile onların eşleri ve çocukları ile dayısını kaybeden Hılle, kardeşlerinin ailelerinin nüfustan silindiğini vurguladı.

Saldırının ardından enkazdan çıkarılan cenazelerin büyük bölümünün parçalanmış halde olduğunu belirten Hılle, bu nedenle kaç kişinin çıkarıldığını net olarak belirleyemediklerini dile getirdi.

Hılle, "Çıkardıklarımız ceset parçalarından ibaret olduğu için Sivil Savunma Müdürlüğü ve komşularla birlikte 14 kişiyi çıkardığımıza hükmettik. Ceset parçaları etrafa saçıldı. 500 metre öteden ceset topladık. Enkaz altında hala 24 cenaze var. Onları da çıkarıp rahat etmek istiyorum." dedi.

"Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım?"

Hılle, enkazın kaldırılması için Sivil Savunma Müdürlüğünden iş makinesi talep ettiklerini ancak İsrail saldırılarında ekipmanların büyük ölçüde tahrip edilmesi nedeniyle kuzey bölgelerinde kullanılabilir tek bir aracın dahi kalmadığını ifade etti.

Bu nedenle maliyetli olsa da ücretli işçiler tutarak enkazı elle kaldırmaya başladıklarını dile getiren Hılle, yaşadıkları zorluğu ise şu sözlerle anlattı:

"9 kişiyiz, dünden beri çalışıyoruz ve sadece çatının enkazını kaldırabildik. Çok yoruluyoruz ama ben artık bu azaptan kurtulmak istiyorum. İnsan, psikolojik olarak huzura ermek istiyor. Annesinin, babasının, çocuğunun, kardeşinin mezarı olsun istiyor."

Yakınlarının cenazelerinin hala enkaz altında olduğunu vurgulayan Hılle, "Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım? Kış geliyor, üzerlerine su geliyor, yaz geliyor fareler, köpekler geliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu yara ömür boyu kapanmaz"

Bir kız ve iki erkek çocuk babası olduğunu dile getiren Hılle, en küçük oğlunu henüz 40 günlükken saldırıda kaybettiğini söyledi.

Çocuklarının kemiklerine de olsa ulaşmak istediğini vurgulayan acılı baba, ruhunda açılan derin yaranın onulmazlığını şu ifadelerle anlattı:

"Yara kapanmıyor. Anasız, babasız, kardeşsiz, çoluk çocuksuz bir insanın yarası kapanır mı? Bu yara ömür boyu kapanmaz, bilakis daha da açılıyor, büyüyor."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de enkaz altından yakınlarını çıkarmaya çalışan baba: 'Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım?' - Son Dakika

Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:42:05. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de enkaz altından yakınlarını çıkarmaya çalışan baba: "Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.