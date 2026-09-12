Gazze'de enkaz bitişiğindeki açık hava sinemasında Filistinli çocuklar film izledi
Gazze kentinin Şeyh Rıdvan mahallesinde yıkılmış binaların enkazının yanına açık hava sineması kuruldu. 10 Eylül 2026'da bu sinemada film izleyen Filistinli çocuklar görüntülendi.
GAZZE, 12 Eylül (Xinhua) -- Gazze kentinin Şeyh Rıdvan mahallesinde yıkılmış binaların enkazının yanında kurulan açık hava sinemasında film izleyen Filistinli çocuklar, 10 Eylül 2026. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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