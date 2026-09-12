Gazze'de enkaz bitişiğindeki açık hava sinemasında Filistinli çocuklar film izledi - Son Dakika
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Gazze'de enkaz bitişiğindeki açık hava sinemasında Filistinli çocuklar film izledi

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Gazze kentinin Şeyh Rıdvan mahallesinde yıkılmış binaların enkazının yanına açık hava sineması kuruldu. 10 Eylül 2026'da bu sinemada film izleyen Filistinli çocuklar görüntülendi.

GAZZE, 12 Eylül (Xinhua) -- Gazze kentinin Şeyh Rıdvan mahallesinde yıkılmış binaların enkazının yanında kurulan açık hava sinemasında film izleyen Filistinli çocuklar, 10 Eylül 2026. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'de enkaz bitişiğindeki açık hava sinemasında Filistinli çocuklar film izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de enkaz bitişiğindeki açık hava sinemasında Filistinli çocuklar film izledi - Son Dakika
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