Gazze\'de Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar

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Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda ve Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde şiddetli çatışmalar çıktı.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında Refah şehrinin doğusunda, sabah saatlerinden bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Silah ve şiddetli patlama seslerinin duyulduğu Refah'ta çatışmaların kentin doğusundaki Tebbet Zari bölgesinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada "Refah'ın doğusundaki Deva Camisi yakınında çeşitli ve eş zamanlı saldırılar" gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İsrail askerlerinin bulunduğu bir bina ile askeri araçların Yasin tanksavar roketleriyle vurulduğu belirtilen açıklamada, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kassam Tugayları'nın İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankı 105 milimetrelik "Yasin" tanksavar roketleriyle vurduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklara göre, Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasında, Gazze Şehri'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde dün sabah saatlerinden bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Zeytun Mahallesi'nin güneyine giren İsrail kuvvetleriyle şiddetli çatışmalara girildiği, mahallenin güneyinde İsrail ordusuna air Merkava tipi tankın "Yasin" tanksavar roketleriyle imha edildiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde Gazze kentindeki Zeytun, Sabra, Nasr, Tel el-Hava ve Şati Mülteci Kampı'nda birçok evi bombalamıştı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine de saldırılar düzenlerken, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı da hedef almıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.