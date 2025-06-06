Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı

06.06.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazı üzerinde bayram namazlarını kıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazı üzerinde bayram namazlarını kıldı.

Kentin güneyindeki Han Yunus'ta daha önce İsrail bombardımanıyla büyük bir kısmı yıkılmış olan İmam Muhammed el-Bani Camii enkazı üzerinde çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu yüzlerce Filistinli bayram namazını kıldı.

Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen Filistinlilerin yüzlerinde bayram sevinci yerine hüzün ve burukluk hakimdi.

El-Bani Camii'nde bayram namazına katılan Hüseyin el-Galban, AA muhabirine soykırım altında idrak edilen Kurban Bayramı'nı değerlendirdi.

Galban, "İki yıldır abluka, bombardıman, zoraki günlük yaşanılan göç sebebiyle bayramın gereklerini tam olarak yerine getiremiyoruz" diyerek bu dakikalarda İsrail saldırılarının kentin bazı bölgelerinde sürdüğüne işaret etti.

Galban, "Burada namaz kılmamız İsrail'e destek veren tüm dünyaya bir kararlılık mesajı vermektir." şeklinde konuştu.

Her tarafından yıkımın ve tahribatın çevrelediği camilerde Filistinliler Kurban Bayramı namazını eda etmek için saf tuttu.

Bayram namazı için camiye gelen Filistinli kadın Umm Nidal (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yılki bayramın diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Umm Nidal, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl bayramı sevinçle karşılarız, çocuklarımız kurbanların ardından koşturur durur. Ancak bu sene bombardıman ve ölüm aralıksız devam ediyor. Yemek yok içmek yok, iki yıldır et yok. Tüm dünyanın tersine ekmek dahi bulamıyoruz."

Hükümete bağlı medya ofisinin verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten 8 Mayıs 2025'e kadar süren saldırılar sırasında 828 camiyi tamamen, 167'sinde ise kısmen tahribat yaptı.

Hüzün yılı

İsrail'in bölgeyi tahliye edilmesine dair talimatları ve ciddi yıkım sebebiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentindeki Omari Ulu Camii'nde bu yıl az sayıda kişi namaz kılabildi.

Caminin imamı Nebil Berzak, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yıl hüzün yılı. İsrail'in bölgeyi boşaltma uyarılarına rağmen geldik ama çok az kişiydik." dedi.

Berzak, geçmiş yıllarda binlerce kişinin aynı camide saf tuttuğunu, bu yıl ise yıkım ve korkunun baskısı altında dua ettiklerini belirtti.

Cami cemaatinden Ebu Rabah Şurab ise, "Hiç mutlu değilim, çok üzgünüm. Yıkılmış bir camide namaz kılmak içimi acıtıyor." dedi.

Anılarla yaşamak

Yine Gazze'nin Rimal Mahallesi'deki el-Kenz Camii önünde AA'ya konuşan Ebu Halid Hamade, "Bu yıl bayramda yerine getireceğimiz bir şey kalmadı, ev yıkıldı, çocuk şehit oldu." dedi.

"Olması gerektiği gibi dini vecibelerimizi yerine getiremiyoruz, acılara katlanmaya çalışıyoruz" diyen Hamade, iki yıldır eşiyle birlikte hacca gidemediklerini, her şeylerini kaybettiklerini ve sadece hatıralarla yaşadıklarını söyledi.

Filistinli kadın Suad el-Kilani ise "Bayram artık bayram değil. Şehitler, açlık, göç… Ne çocuklarımız var, ne de dönecek bir evimiz." diyerek yaşadıkları felaketi özetledi.

Kilani sözlerini "Ama yine de vatanımızdayız, çadırda olsa da fark etmez." ifadeleriyle sonlandırdı.

İsrail ordusunun arefe günü Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve gazetecilerin de bulunduğu 41 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Bayram Namazı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca hacı adayı Arafat’ta Yoğunluk yaşandı Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun’u görevden aldı TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı
Eski şoförden bomba itiraf: İBB’nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi
Cristiano Ronaldo Almanların ’’Messi’’ tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Mersin’de boğulma faciası 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Mersin'de boğulma faciası! 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek Osimhen’in Suudi Arabistan’dan istediği para ortaya çıktı 1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü! 3 kişi yaralandı

13:34
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
13:08
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
22:43
Küba’dan ABD’nin seyahat kısıtlamalarına tepki
Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
21:56
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
21:47
Diyanet açıkladı İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:32
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
19:50
Şırnak’ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 14:12:54. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.