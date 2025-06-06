Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazı üzerinde bayram namazlarını kıldı.

Kentin güneyindeki Han Yunus'ta daha önce İsrail bombardımanıyla büyük bir kısmı yıkılmış olan İmam Muhammed el-Bani Camii enkazı üzerinde çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu yüzlerce Filistinli bayram namazını kıldı.

Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen Filistinlilerin yüzlerinde bayram sevinci yerine hüzün ve burukluk hakimdi.

El-Bani Camii'nde bayram namazına katılan Hüseyin el-Galban, AA muhabirine soykırım altında idrak edilen Kurban Bayramı'nı değerlendirdi.

Galban, "İki yıldır abluka, bombardıman, zoraki günlük yaşanılan göç sebebiyle bayramın gereklerini tam olarak yerine getiremiyoruz" diyerek bu dakikalarda İsrail saldırılarının kentin bazı bölgelerinde sürdüğüne işaret etti.

Galban, "Burada namaz kılmamız İsrail'e destek veren tüm dünyaya bir kararlılık mesajı vermektir." şeklinde konuştu.

Her tarafından yıkımın ve tahribatın çevrelediği camilerde Filistinliler Kurban Bayramı namazını eda etmek için saf tuttu.

Bayram namazı için camiye gelen Filistinli kadın Umm Nidal (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yılki bayramın diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Umm Nidal, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl bayramı sevinçle karşılarız, çocuklarımız kurbanların ardından koşturur durur. Ancak bu sene bombardıman ve ölüm aralıksız devam ediyor. Yemek yok içmek yok, iki yıldır et yok. Tüm dünyanın tersine ekmek dahi bulamıyoruz."

Hükümete bağlı medya ofisinin verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten 8 Mayıs 2025'e kadar süren saldırılar sırasında 828 camiyi tamamen, 167'sinde ise kısmen tahribat yaptı.

Hüzün yılı

İsrail'in bölgeyi tahliye edilmesine dair talimatları ve ciddi yıkım sebebiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentindeki Omari Ulu Camii'nde bu yıl az sayıda kişi namaz kılabildi.

Caminin imamı Nebil Berzak, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yıl hüzün yılı. İsrail'in bölgeyi boşaltma uyarılarına rağmen geldik ama çok az kişiydik." dedi.

Berzak, geçmiş yıllarda binlerce kişinin aynı camide saf tuttuğunu, bu yıl ise yıkım ve korkunun baskısı altında dua ettiklerini belirtti.

Cami cemaatinden Ebu Rabah Şurab ise, "Hiç mutlu değilim, çok üzgünüm. Yıkılmış bir camide namaz kılmak içimi acıtıyor." dedi.

Anılarla yaşamak

Yine Gazze'nin Rimal Mahallesi'deki el-Kenz Camii önünde AA'ya konuşan Ebu Halid Hamade, "Bu yıl bayramda yerine getireceğimiz bir şey kalmadı, ev yıkıldı, çocuk şehit oldu." dedi.

"Olması gerektiği gibi dini vecibelerimizi yerine getiremiyoruz, acılara katlanmaya çalışıyoruz" diyen Hamade, iki yıldır eşiyle birlikte hacca gidemediklerini, her şeylerini kaybettiklerini ve sadece hatıralarla yaşadıklarını söyledi.

Filistinli kadın Suad el-Kilani ise "Bayram artık bayram değil. Şehitler, açlık, göç… Ne çocuklarımız var, ne de dönecek bir evimiz." diyerek yaşadıkları felaketi özetledi.

Kilani sözlerini "Ama yine de vatanımızdayız, çadırda olsa da fark etmez." ifadeleriyle sonlandırdı.

İsrail ordusunun arefe günü Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve gazetecilerin de bulunduğu 41 Filistinli hayatını kaybetti.