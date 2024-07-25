Gazze'de fizyoterapist saldırılarda yaralanan Filistinlileri hayata bağlıyor - Son Dakika
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Gazze'de fizyoterapist saldırılarda yaralanan Filistinlileri hayata bağlıyor

Filistinli fizyoterapist İsrail'in saldırılarında ağır yaralanan ve ameliyat olan Filistinlilere tedavi uygulayarak günlük aktivitelerine geri dönmelerine yardımcı oluyor. Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesiyle birlikte fizyoterapist Moataz Abu Diya, gönüllü olarak yaralılara fizik tedavi uygulayarak hayata tutunmalarını sağlıyor. Abu Diya'nın tedavi ettiği Filistinliler, uyguladığı tedaviler sayesinde günlük aktivitelerine geri dönüyor. Ancak malzeme eksikliği ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle tedavi süreci zorluklarla karşılaşıyor.

25.07.2024 00:22
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- Gazze'de fizyoterapist saldırılarda yaralanan Filistinlileri hayata bağlıyor

GAZZE ŞERİDİ - Filistinli fizyoterapist İsrail'in saldırılarında ağır yaralanan ve ameliyat olan Filistinlileri tedavi ederek günlük aktivitelerine geri dönmelerine yardımcı oluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor. Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de 28 yaşındaki fizyoterapist Moataz Abu Diya, İsrail'in saldırılarında yaralanan ve ameliyat olan Filistinlilere gönüllü olarak Fizik tedavi uygulayarak hayata bağlanmalarını sağlıyor. Diya'nın çadırları tek tek gezerek tedavi ettiği Filistinliler, günlük aktivitelerine geri dönüyor.

Uyguladığı tedavilerle ilgili açıklama yapan Abu Diya, "Gazze Şeridi'ndeki yaralıların, kamplarda fizik tedavi alma konusunda yaşadıkları zorluklar nedeniyle bu girişimi başlattım" dedi. Şu anda Gazze Şeridi'nin merkezindeki Al Zawaida kasabasında bulunan kampta yaralılara tedavi uyguladığını ifade eden Abu Diya, daha fazla kişiye ulaşmayı umduğunu belirtti. Hastaların ağrılarını hafifletmek için kullandığı buz torbalarının elektrik kesintisi nedeniyle tedarik edilmesinin zor olduğunu anlatan Diya, malzeme eksikliği ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle zorluk yaşadığını ifade etti.

Ebu Diya'nın tedavi ettiği Muhammed Haccac, Shuja'iyya'da İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda yaralandığını ve bacaklarının ampute edildiğini belirterek, saldırının ardından Al Zawaida'daki kampa yerleştiğini söyledi. Haccac, tekerlekli sandalyeyle hastanelere ulaşmakta zorlandığını, Abu Diya'nın kendisine fizik tedavi uyguladığını ifade etti.

Gazze şehrinin batısındaki Tel al-Hawa mahallesinde yer alan bir caminin bombalanması sonucu yaralanan Mahmud Dogmosh ise Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne nakledildiğini, burada ameliyata alındığını ve bir süre hastanede kaldığını ifade etti. Dogmosh, İsrail'in Han Yunus'a yeniden saldırı başlatmasının ardından tekrar Gazze Şeridi'nin merkezine geldiğini burada kendisine Abu Diya tarafından fizik tedavi uygulandığını belirtti.

Yerinden edilmeden önce Gazze'de berber olarak çalıştığını söyleyen Dogmosh, yaralanmasına ve bacağında platin bulunmasına rağmen gördüğü tedavi sayesinde mesleğini sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA

Ameliyat, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de fizyoterapist saldırılarda yaralanan Filistinlileri hayata bağlıyor - Son Dakika

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