Gazze'de Gıda Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Gıda Krizi Derinleşiyor

BM, Gazze'de gıda sistemlerinin saldırılar nedeniyle çöktüğünü ve gıdaya erişimin zorlaştığını açıkladı.

02.12.2024 22:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yerel gıda sistemlerinin İsrail'in kara ve hava saldırıları nedeniyle çöktüğünü belirterek, en önemli endişelerden birinin gıdaya erişim olduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de gıda güvencesizliğinin her gün kötüleştiğinin altını çizen Dujarric, insanların her gün çok daha zor bir durumla karşı karşıya geldiğini söyledi.

Dujarric, Gazze'de fırınların yaşamın sürmesi için "can damarı" olduğunu belirterek, fırınların yakıt ve un olmadığı için açık kalamadıklarını kaydetti.

İnsani yardım çalışanlarının, yerel gıda sistemlerinin İsrail'in kara ve hava saldırıları nedeniyle harap olduğu uyarısında bulunduğunu aktaran Dujarric, en önemli endişelerden birinin gıdaya erişim olduğunu vurguladı.

Gıda yardımlarının askıya alınması

AA muhabirinin "Dünya Merkez Mutfağı, çalışanlarına yönelik İsrail hava saldırısının ardından operasyonlarını askıya aldığını duyurdu. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı da (UNRWA) güvenlik sorunu nedeniyle Kerim Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yardımları durdurduğunu bildirdi. Kişisel yorumdan hoşlanmadığınızı biliyorum ama durum İsrail'in Gazze halkını açlığa maruz bırakma politikasını etkili bir şekilde uyguladığını gösterir nitelikte. Peki, siz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Dujarric, farklı zamanlarda konuya ilişkin açıklama yaptığına işaret etti.

Dujarric, "Gıda yoksunluğu, vurulmadan yardım dağıtmamızı sağlayacak koşulların sağlanmaması, esirlerin hala tutulması, siyasi ufkun oluşmaması, tüm bunlar çok korkunç bir durum olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Sağlık, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Gıda Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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