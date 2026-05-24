Gazze'de Gıda Krizi Protestosu

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinliler, devam eden İsrail ablukası ve derinleşen gıda krizini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in abluka yolu ile uyguladığı açlık politikasını protesto etti.

Göstericiler, ablukanın sona erdirilmesi, bölgeye gıda ve ilaç girişinin engelsiz şekilde sağlanması yönünde sloganlar attı.

Bureyc Mülteci Kampı Aşiret ve Halk Komiteleri Koordinatörü ve Sözcüsü Ali eş-Şeşniye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze halkının süregelen abluka ve gıda yetersizliği nedeniyle ağır insani koşullarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Binlerce ailenin ve yerinden edilmiş kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için büyük ölçüde insani yardımlara bağımlı hale geldiğini belirten Şeşniye, yardım girişine yönelik kısıtlamaların sürmesinin krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulundu.

Kuzey Gazze'den yerinden edilen Hasan Rayyan da savaş nedeniyle binlerce ailenin evlerini ve geçim kaynaklarını kaybettiğini, bugün ise temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için insani yardımlara muhtaç durumda olduklarını ifade etti.

Rayyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Evlerimizi kaybettik ve insani durum son derece ağırlaştı." dedi.

Bazı protestocular, Gazze'deki ailelerin karşı karşıya bulunduğu derinleşen açlık krizini simgelemek amacıyla boş tencereler ve kaplar taşıdı.

Dünya Gıda Programı'nın yayımladığı rapora göre, Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık yüzde 77'sini oluşturan 1,6 milyon kişi yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bu sayı içerisinde 100 binden fazla çocuk ile 37 bin hamile ve emziren kadın yer alıyor.

İsrail saldırılarının başlamasının ardından yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki yaşam koşullarında kayda değer bir iyileşme sağlanamadı.

Toplam 2,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,9 milyonu yerinden edilirken, çok sayıda Filistinli temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde harap olmuş çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Söz konusu gelişmeler, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini, özellikle de sınır kapılarının açılması ve kararlaştırılan miktarda insani yardım ile tıbbi malzemenin girişine izin verilmesi yönündeki taahhütlerini yerine getirmediği bir dönemde yaşanıyor.

Anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne günlük 600 yardım kamyonunun giriş yapması öngörülmesine rağmen, İsrail, bu maddeyi uygulamıyor.

Gazze'deki hükümet medya ofisinin verilerine göre, bölgeye ulaşan yardım miktarı savaş öncesi seviyenin yüzde 38'ine dahi ulaşmadı.