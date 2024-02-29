Gazze'de Gıda Zehirlenmeleri ve Açlık Sonucu Can Kayıpları Yaşanıyor - Son Dakika
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Gazze'de Gıda Zehirlenmeleri ve Açlık Sonucu Can Kayıpları Yaşanıyor

İsrail'in aylardan beri saldırı ve ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan açlık ve sağlıksız ürünlerin tüketilmesine bağlı yaşanan gıda zehirlenmeleri sonucu can kayıpları yaşanıyor. İsrail'in yardımların dahi ulaşmasına izin vermediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hayatta kalmanın zorlaştığı belirtiliyor. Gıda yetersizliğinden rahatsızlanarak hastaneye gelenlerin sayısında ciddi artış olduğu ve artık gıda zehirlenmesiyle de gelen hastaların olduğu ifade ediliyor. İsrail saldırılarıyla birlikte zorla aç bırakma politikasının da uygulandığı Gazze'nin kuzeyinde açlıktan dolayı insanların hayvanlara yem olarak verilen ürünleri tüketmek zorunda kaldığına dikkat çekiliyor. Açlık ve tüketilmeye elverişli olmayan gıdalardan kaynaklanan zehirlenmelerin çocuk ve yetişkinleri etkilediği ve bölgeye dayatılan açlığın gebe kadınların bebeklerini kaybetmelerine neden olduğu belirtiliyor. Gazze Şeridi'nin aylardır süren ağır bombardıman ve açlığa maruz kaldığı ve İsrail saldırılarında binlerce Filistinlinin öldüğü ve sivil altyapının tahrip edildiği ifade ediliyor.

29.02.2024 17:53  Güncelleme: 17:53
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İsrail'in aylardan beri saldırı ve ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan açlık ve sağlıksız ürünlerin tüketilmesine bağlı yaşanan gıda zehirlenmeleri sonucu can kayıpları yaşanıyor.

Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım bölümü doktorlarından İman Ebu Celhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yardımların dahi ulaşmasına izin vermediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hayatta kalmanın zorlaştığını belirtti.

Gıda yetersizliğinden rahatsızlanarak hastaneye gelenlerin sayısında ciddi artış olduğunu dile getiren Celhum, "Artık gıda zehirlenmesiyle de gelen çok hasta var." dedi.

Filistinli doktor Celhum, yaklaşık 5 aydan beri devam eden İsrail saldırılarıyla birlikte zorla aç bırakma politikasının da uygulandığı Gazze'nin kuzeyinde açlıktan dolayı insanların artık hayvanlara yem olarak verilen ürünleri tüketmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Dün Kemal Advan Hastanesi'ne gıda zehirlenmesi şikayetiyle 2 çocuğun geldiğini anlatan Celhum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda zehirlenmesi yaşayan çocukların son olarak ne yediklerini sorduk, mısır ve arpa atıklarından yapılan ekmek yediklerini öğrendik. Maalesef çocuklardan biri öldü ve diğer hala tedavi görüyor."

Tüm bunların açlık ve tüketilmeye elverişli olmayan gıdalardan zehirlenmeden kaynaklandığına vurgu yapan Celhum, "İşgalciler sistematik aç bırakma politikasını Gazze'nin kuzeyindeki çocuk ve yetişkinlere uyguluyor." diye konuştu.

Celhum, bölgeye dayatılan açlığın özellikle çocuk ve hamile kadınları etkilediğinin altını çizerek, gıda yetersizliği ve vitamin eksikliği yaşayan gebe kadınların bebeklerini kaybettiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin 2 milyonu aşkın nüfusuyla 2006 yılından beri abluka altında tutulduktan sonra aylardır süren ağır bombardıman ve açlığa maruz kaldığını hatırlatan Filistinli doktor Celhum, tepkisini şu sözlerle dillendirdi:

"Bu açlık ve bu abluka ne zamana kadar sürecek? Filistin halkı neden zulme maruz kalıyor, Filistinli çocuklar neden zulme maruz kalıyor, neden bu kadar çile? Ne zamana kadar bu abluka altında kalacağız?"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Gıda Zehirlenmeleri ve Açlık Sonucu Can Kayıpları Yaşanıyor - Son Dakika

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