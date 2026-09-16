Gazze'de hasarlı bina çöktü, 5'i çocuk 14 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 14 Filistinli hayatını kaybetti, enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sınaa bölgesinde, İsrail ordusunun saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bina çöktü.

İlk belirlemelere göre olayda 5'i çocuk 14 Filistinli yaşamını yitirdi, enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 100 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırıları nedeniyle evsiz kalan Filistinlilerin Gazze'de barınacak yeri kalmadığı için hasarlı binalara sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

Basal, "Biz bu binada yaşayan yaklaşık 100 insandan bahsediyoruz. İçindekilerin yarısı, yani 50 kişi çocuk yaş grubundan. Ekipler yetersiz imkanlarla enkaz altında kalanları çıkarmak için var gücüyle çalışıyor." dedi.

Basal, uluslararası topluma ve tüm dünyaya sorumluluklarını üstlenme ve Gazze'deki Filistinlilere barınacak yerler sağlama çağrısında bulundu

"Bu insanlar başka seçenekleri kalmadığı için hasarlı binaya sığınmıştı"

Öte yandan bölge sakini Ahmed Ebu Kuveyk, çöken binada yaşayanlara işaret ederek, şunları söyledi:

"Burada bulunan insanlar yani nereye gideceğini bilmiyordu. Onlara söyledik, birden fazla kez çıkmaları için uyardık ama 'nereye gidelim, gidecek hiçbir yer yok' diyorlardı."

Yerinden edilen Filistinlilerin barınacak yer için para ödeme imkanının bulunmadığını söyleyen Ebu Kuveyk, binadakilerin başka seçeneği kalmadığı için hasarlı binaya sığındığını vurguladı.

İsrail'in temel ihtiyaç malzemelerinin girişini kısıtladığı Gazze'de, arama kurtarma ekipleri, ekipman ve iş makinelerinin yetersizliğine rağmen enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.