Gazze\'de haşere istilası: Çadır kamplarında yaşam mücadelesi

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda Gazze'de evlerin yüzde 90'ı yıkıldı, 1,5 milyondan fazla Filistinli çadır kamplarına sığındı. Altyapının çökmesiyle haşere ve kemirgenler yayıldı. UNRWA ekipleri ilaçlama yapıyor ancak yetersiz kalıyor.

Eş-Şati Kampı'nda yaşayan Maha Alyan, çocuklarının geceleri korkuyla uyandığını, farelerin yiyeceklerini kemirdiğini söyledi. Rimal Okulu'na sığınan Halid ez-Zaanin, lağım sularının çadırlara ulaştığını, her taraftan haşere çıktığını belirtti. Kalp hastası Fuad Şebat ise kötü kokulardan nefes alamadığını ifade etti.