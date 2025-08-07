Gazze'de Havadan Yardım Rezaleti - Son Dakika
Gazze'de Havadan Yardım Rezaleti

07.08.2025 21:59
Filistinliler, havadan atılan yardım malzemelerini yerlerden toplamak zorunda kalıyor.

Filistinliler, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak karadan yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde havadan paraşütlerle bırakılan ve patlayıp etrafa saçılan kolilerdeki makarna, mercimek, bulgur gibi gıdaları "insan onurunu kırıcı bir şekilde" yerlerden toplamak zorunda kalıyor.

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde genç, yaşlı, çocuk yüzlerce Filistinli, havadan atılan yardımları alabilmek için Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Muhabarat bölgesine akın etti.

Paraşütlerle bırakılan yardımlar çadırlara, yıkılmış binaların enkazına ve yollara saçıldı.

Havadan atılan yardım, çadırın üzerine düştü

Havadan atılan yardımların bir kısmı 60 yaşındaki Nusra Verd'in ailesiyle yaşadığı çadırın üzerine düştü ve çadırı kullanılamaz halle getirdi.

Yaşlı kadın, yardım kolilerinin çadırın üstüne düşmesiyle su varillerinin devrildiğini, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ve çevredeki insanların yardımdan bir parça alabilmek için çadıra hücum ettiğini anlattı.

"Havadan atıp gidiyorlar, bunu istemiyoruz"

Yardım "rezaleti" sırasında yaşanan sefilliğe dikkati çeken Filistinli kadın, şunları söyledi:

"İnsanları öldürdüler, onlardan yardım da istemiyoruz. Biz yardımların UNRWA ve diğer uluslararası kurumlar aracılığıyla yapılmasını istiyoruz. Havadan atıp gidiyorlar, bunu istemiyoruz. Çadırımız ve içindekiler mahvoldu, şimdi sokakta kaldık."

Etrafa dağılan makarna ve mercimekleri elleriyle topladılar

El-Muhabarat bölgesindeki havadan yardım indirme operasyonu sonrası yıkılan binaların enkazlarında gençlerin ve çocukların, atılan paketlerden etrafa saçılan ve toprağa karışan makarna ve mercimekleri elleriyle topladığı görüldü.

İsrail ordusu, 25 Temmuz'da, Gazze'de açlık kaynaklı ölümlerdeki artış üzerine bazı Arap ülkelerinin bölgeye yeniden havadan paraşütle yardım indirmeye başlayacağını bildirmişti.

Havadan paraşütlerle atılan yardımlar pek çok defa sivillerin üzerine düşerek can kayıplarına neden olmuştu.

Uçaklardan atılan yardımların denize düşmesi üzerine yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atarak denize akın ettiği görüntüler tepki toplamıştı.

İsrail'in son günlerde Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği sınırlı hava yardımı, Filistinliler tarafından da "aşağılama, göz boyama ve tiyatro" olarak değerlendiriliyor.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

