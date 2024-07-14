Gazze'de İçme Suyu Krizi: İnsanlar Saatlerce Sıra Bekliyor

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde insanların yakıcı güneşin altında saatlerce içme suyu sırası beklediğini belirtti.

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan içme suyu krizine dikkat çekildi.

Filistinlilerin, saatlerce yakıcı yaz güneşi altında içme suyu alabilmek için sıra beklediği, daha sonra da kaplarına doldurdukları sularla uzun mesafeler katetmek zorunda kaldıkları ifade edildi.

Açıklamada, bunun Gazze'de sürekli tekrar eden bir manzara olduğuna vurgu yapıldı.

UNRWA'nın paylaştığı fotoğraflarda, çocuklar ve kadınların omuzlarında beşer kiloluk ağır su şişeleri taşıdığı görülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim'in ardından Gazze'deki sivillerin "uçuruma itildiğini" ifade ederek, "Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var." demişti.

Kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini, sıcaklar nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda da artış olduğunu kaydeden BM Koordinatörü Kaag, İsrail'in 6 Mayıs'ta Refah'a saldırılarının ardından 1 milyondan fazla kişinin tekrar yerinden edildiğine ve Gazze genelinde 1,9 milyon insanın yerinden olduğuna işaret etmişti.