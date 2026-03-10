Gazze'de İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği - Son Dakika
Gazze'de İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği

10.03.2026 18:20
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze'de günlük 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtıyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazze'deki 2 noktada günlük hazırlanan 10 bin kişilik iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Gazze'de yaşanan insani krizin etkilerini hafifletmek ve sivillere destek olmak amacıyla başlatılan program kapsamında günlük olarak hazırlanan 10 bin kişilik iftar paketleri, düzenli olarak bölgedeki sivillere ulaştırılıyor. Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr El Balah'ta kurulan yemek üretim noktalarında hazırlanan paketlerle, ramazan ayı boyunca toplam 290 bin öğün iftar yemeği dağıtılması planlanıyor. Sahada yürütülen üretim ve dağıtım planlamasının aralıksız şekilde devam ettiği programla, vakıf geleneğinin yüzyıllardır yaşattığı yardımlaşma ve dayanışma anlayışının bölgeye ulaştırılması, ramazan ayı boyunca Gazzeli ailelerin iftar sofralarına destek olunması hedefleniyor.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği
