Gazze'de İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazze'deki 2 noktada günlük hazırlanan 10 bin kişilik iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Gazze'de yaşanan insani krizin etkilerini hafifletmek ve sivillere destek olmak amacıyla başlatılan program kapsamında günlük olarak hazırlanan 10 bin kişilik iftar paketleri, düzenli olarak bölgedeki sivillere ulaştırılıyor. Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr El Balah'ta kurulan yemek üretim noktalarında hazırlanan paketlerle, ramazan ayı boyunca toplam 290 bin öğün iftar yemeği dağıtılması planlanıyor. Sahada yürütülen üretim ve dağıtım planlamasının aralıksız şekilde devam ettiği programla, vakıf geleneğinin yüzyıllardır yaşattığı yardımlaşma ve dayanışma anlayışının bölgeye ulaştırılması, ramazan ayı boyunca Gazzeli ailelerin iftar sofralarına destek olunması hedefleniyor.

Haber: ANKARA,