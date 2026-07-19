Gazze'de İki Çocuk Ailesiz Kaldı - Son Dakika
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Gazze'de İki Çocuk Ailesiz Kaldı

19.07.2026 17:16
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Ateşkese rağmen İsrail saldırılarında ailelerini kaybeden 3 ve 13 yaşındaki Filistinli çocuklar.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda ailelerinin tüm fertlerini kaybeden 3 ve 13 yaşındaki iki Filistinli çocuk, enkazın ortasında yalnız kaldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor.

Binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 4 bine yakın kişinin yaralandığı saldırılar geride küçük tanıklar da bırakıyor.

İsrail'in son dört gündür düzenlediği saldırılarda, anne-babaları ile kardeşlerinin öldürülen Sami Ebu Kasım (3) ile Eyhem Nisman (13) yaralı olarak kurtuldu.

Sami Ebu Kasım

İsrail ordusu, 15 Temmuz'da Deyr Belah kentindeki bir apartman dairesini sabah saatlerinde hedef aldı.

Saldırıda Ebu Kasım ailesinden baba Ömer (33), anne Esma (32) ve 6 yaşındaki Habibe hayatını kaybetti. Saldırı nedeniyle evde yangın çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki Sami, alevlerden kaçmak için karnı üzerinde sürünerek daire kapısına doğru ilerledi ve bu sayede hayatta kaldı.

Sami'nin ayakları ile sol elinde yanıklar oluştu.

Sabah saatlerinde ailenin muhtemelen uykuda olduğu vakitte düzenlenen saldırıda Sami, uykuya dalmadan önce hayatta olan annesi, babası ve ablasını, hastanede gözlerini açtığında bulamadı.

Eyhem Nisman

Benzer bir trajedi, birkaç gün sonra 13 yaşındaki Eyhem Nisman'ın yaşamında vuku buldu.

Eyhem, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan evlerinden 18 Temmuz'da bazı şeyler satın almak için çıktı. Kısa süre sonra İsrail ordusu, Eyhem'in evini bombaladı.

Filistinli çocuk, ailesiyle yaşadığı daireye döndüğünde evin bombalandığını; 5 kişilik ailesinden geride sadece kendisinin kaldığını öğrendi.

Sosyal medya platformlarında yayımlanan, Eyhem'in definden önce hastanede ailesiyle vedalaştığı anların yer aldığı görüntüler yürek burktu.

Eyhem'in ailesine sessizce baktığı ve yanaklarından gözyaşlarının süzüldüğü görüldü.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 574 kişiden oluşan 2 bin 700 ailenin tüm fertleri öldürülerek nüfus sicilinden tamamen silindi; 6 bin 20 aileden ise geriye sadece tek kişi sağ kaldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güncel, İsrail, Çocuk, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İki Çocuk Ailesiz Kaldı - Son Dakika

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