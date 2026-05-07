Gazze'de İlaç Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de İlaç Krizi Derinleşiyor

07.05.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırılarına rağmen Gazze'de hayati ilaçların %47'si tükendi, sağlık hizmetleri tehdit altında.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardım ile ilaç girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, hayati öneme sahip ilaçların yüzde 47'sinin tükendiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ve laboratuvar test ekipmanlarındaki eksiklik nedeniyle yaşanan krizin her geçen gün derinleştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Hayati önem taşıyan ilaçların yüzde 47'si, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 59'u ve laboratuvar test malzemelerinin yüzde 87'si stokta bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki ilaç ve malzeme eksikliğinden en çok kanser hastaları, hematoloji bölümü, birinci basamak sağlık hizmetleri, böbrek ve diyaliz hizmetleri ile psikiyatrinin etkilendiği belirtildi.

Göz ameliyatları, kalp kateterizasyonu ve diyaliz tedavisi için gerekli tıbbi sarf malzemelerinde ise tamamen tükenme yaşandığı kaydedildi.

Tam kan sayımı, kan gazı analizi ve klinik kimya testlerinde kullanılan laboratuvar malzemelerindeki eksikliğin, hastalara yönelik teşhis ve tedavi süreçlerini ciddi risk altına soktuğu ifade edildi.

Açıklamada, tamamen tükenen malzemelerin sağlık personelinin çalışmalarını sekteye uğrattığı ve hastaların çektiği sıkıntıları artırdığı vurgulanarak, sağlık kuruluşlarına acil tıbbi malzeme sevkiyatı yapılması çağrısında bulunuldu.

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, sınır kapılarından yardım geçişlerini de kısıtlayarak Filistinlilerin hayatını her alanda zorlaştırmaya devam ediyor.

İsrail saldırılarında hastaneler ve sağlık kuruluşlarının da hedef alındığı Gazze'de, tıbbi cihazlar için yedek parça eksikliği ile ilaç yetersizliği, 172 binden fazla yaralı ile tedavi bekleyen çok sayıdaki hasta için sağlık hizmetlerini ciddi biçimde tehdit ediyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İlaç Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:49:36. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İlaç Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.